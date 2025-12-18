Antes de Navidad: el inesperado feriado que extenderá tu descanso en diciembre + Seguir en









Algunos feriados locales de diciembre pasan inadvertidos, pero pueden regalar un descanso inesperado.

Una pausa inesperada se cuela en el calendario y cambia el ritmo de los días previos a las celebraciones de fin de año. Pixabay

En el cierre del año, el calendario de feriados todavía guarda sorpresas que pueden alterar la rutina. Más allá de las fechas nacionales conocidas, existen jornadas locales que pasan desapercibidas y que, bien aprovechadas, permiten sumar un descanso extra en la previa de las Fiestas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas fechas suelen estar vinculadas a aniversarios fundacionales y celebraciones históricas. Aunque no tienen alcance nacional, impactan de lleno en la vida cotidiana de quienes residen en las zonas alcanzadas y pueden convertirse en una oportunidad ideal para organizar una pausa antes de Navidad.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Los feriados locales modifican la rutina diaria y abren la puerta a celebraciones comunitarias. Por qué es feriado el 23 de diciembre de 2025 El 23 de diciembre de 2025 figura como feriado local por aniversario fundacional en las localidades bonaerenses de Vieytes y Las Marinas. En estos casos, la jornada conmemora el origen de los pueblos y forma parte del calendario oficial de feriados municipales establecido para el último mes del año.

Durante ese día, suelen desarrollarse actos institucionales, actividades culturales y celebraciones comunitarias que refuerzan la identidad local. Aunque no se trata de un feriado nacional ni provincial, para los habitantes alcanzados implica un corte en la rutina laboral y la posibilidad concreta de extender el descanso en la antesala de las fiestas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados