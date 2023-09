Spots de campaña: cuál es la estrategia de comunicación de los candidatos

En este marco, cada fuerza política busca el voto de cara a las elecciones generales con diferentes estrategias . No obstante, algo transversal a todas las piezas es que en ninguna se observa a los políticos yendo a buscar a los indecisos o animando a votar, sino que todos intentan contener a su electorado , clave para entrar en un escenario que se pronostica, según las últimas encuestas , de balotaje.

En el video de casi un minuto, que no hace mención a sus rivales en las urnas , el libertario se mostró junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien se refirió a la crisis económica y la inseguridad que atraviesa la Argentina. "Una Argentina imposible. Imposible trabajar. Imposible llegar a fin de mes. Imposible progresar. Imposible salir a la calle", enumeró la diputada nacional.

"Los argentinos ya nos dimos cuenta que es imposible hacer una nueva Argentina con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte", concluyó el libertario. En la publicación que acompaña el video, Milei retomó esta idea y escribió: "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos haciendo lo mismo de hace 100 años no podemos esperar resultados distintos. Pongamos un punto y aparte".

SPOT JAVIER MILEI.mp4 El spot de Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza. La Libertad Avanza

En diálogo con Ámbito, Augusto Reina, politólogo (USAL) y magíster en Ciencia Política y Sociología (FLACSO), consideró que el economista libertario "no cambió su estrategia de posicionamiento". "Tiene un estilo similar al de agosto", sostuvo al tiempo que afirmó que se trata de la única candidatura "que habla de cambio".

No obstante, Reina aclaró que la de Milei "no es una campaña que se cierne estratégicamente a lo publicitario". "Los contenidos en redes y en medios tradicionales son más poderosos que la estrategia publicitaria en sí, que los muestra (tanto a Milei como a su candidata a vice, Victoria Villarruel) como un elenco de candidatos más moderados", argumentó.

Unión por la Patria

"Tenemos con quién, Tenemos con qué" es la frase de campaña que utilizó la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) en el nuevo spot. "Ahora si tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por que agarrar y teniendo la deuda más grande, agarró el fierro caliente igual y la está negociando con un cuchillo entre los dientes", dice la pieza de 2 minutos 19 segundos que impulsa la candidatura del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

En la pieza se observa una sucesión de imágenes de argentinos, paisajes y diversas actividades. "Tenemos problemas, es verdad. Pero también tenemos a alguien que los va a ayudar a exportar... Tenemos a alguien que no los va a tachar. También tenemos chorros y narcos, pero tenemos el que hace tiempo les declaró la guerra. Tenemos litio, gas y petróleo. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar", dice el spot.

SPOT UNION POR LA PATRIA.mp4 Spot publicitario de Unión por la Patria. Unión por la Patria

Para Augusto Reina, el spot "refuerza una identidad peronista o de un sector de la sociedad que considera que hay algunas cosas que hay que cambiar, pero que no es necesario que todo se tire por la borda para que eso suceda".

Desde su punto de vista, la novedad en la estrategia de posicionamiento de Massa es el candidato en sí mismo. "En los otros spots no tenía tanta centralidad como ahora, que se empiezan a hacer distinguir algunos atributos como su pasado en gestión, su estilo aguerrido para negociar con el FMI, una persona que no baja los brazos, un capitán de tormenta, se ve que hay un intento por posicionar los atributos positivos de Massa, cosa que no habíamos visto en agosto", explicó al tiempo que consideró que, en este caso, "el objetivo es reforzar y contener el votante para llegar al balotaje".

Respecto a la ausencia de la voz de Massa en el spot, a diferencia del caso de Bullrich y Milei, quienes hablan en primera persona, el politólogo consideró que esto responde a que la estrategia de posicionamiento "se basa más en una identidad que en una persona, porque es un candidato con un nivel de imagen media aun en sus votantes".

Juntos por el Cambio

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, compartió también nuevo spot de campaña en donde hace una fuerte crítica al kirchnerismo. Mediante el eje "Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada", arremetió contra el oficialismo a poco menos de 40 días de las elecciones generales del 22 de octubre.

"Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre", destacó Patricia Bullrich en sus redes sociales.

A lo largo del spot, la candidata presidencial fue nombrando diferentes problemáticas como: "Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer". Además, por cada una de las mencionadas, responsabilizó a un sector distinto del kirchnerismo: "Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores, y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas”.

"Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre", concluyó el spot de la candidata que en las PASO relegó a Horacio Rodríguez Larreta.

SPOT PATRICIA BULLRICH.mp4 Spot de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de octubre. Juntos por el Cambio

Consultado por Ámbito, Augusto Reina observó un cambio de estrategia en el punto narrativo. Según su opinión, Patricia Bullrich "ya no trata de posicionarse como la candidata del cambio, que era la estrategia de agosto, sino que trata de destacar los atributos de ella según la opinión pública, como su capacidad percibida de brindar orden en el medio del desorden".

"Por un lado abandonó la estrategia de posicionamiento tan radical de cambio, que sí le sirvió en agosto, y en segundo lugar vuelve a construir al kirchnerismo como enemigo, como una suerte de impedimento para lograr eso que queremos ser", sostuvo.