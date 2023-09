Elecciones 2023: los spots de campaña de los candidatos debutaron en la televisión

La exministra de seguridad sostuvo que aunque "Argentina tiene todo, los argentinos no tenemos nada". "Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo", apuntó.

El video concluye con la consigna de "Un país ordenado", luego de mostrar imágenes del discurso de la candidata, con sectores populares, del campo, de escuelas y de protestas.

spot patricia bullrich campaña elecciones 2023.mp4

Elecciones 2023: el spot de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria

"Tenemos con quién, tenemos con qué". Así se presentó el nuevo spot del candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, este domingo, en los medios de comunicación. "Ahora si tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por que agarrar y teniendo la deuda más grande, agarró el fierro caliente igual y la está negociando con un cuchillo entre los dientes", dice la pieza de 2 minutos 19 segundos que adelantó el ministro de Economía.

Con una sucesión de imágenes de argentinos, paisajes y diversas actividades, el spot busca marcar "el protagonismo del capital humano de los argentinos y la capacidad de Massa para representarlos", según explicaron a Télam desde el comando de campaña del candidato oficialista. Además, las imágenes elegidas ponen en valor y reivindican "el potencial humano, material, natural, industrial y tecnológico de la Argentina para salir adelante y avanzar".

"Tenemos problemas, es verdad. Pero también tenemos a alguien que los va a ayudar a exportar... Tenemos a alguien que no los va a tachar. También tenemos chorros y narcos, pero tenemos el que hace tiempo les declaró la guerra. Tenemos litio, gas y petróleo. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar", dice el spot.

spot sergio massa campaña elecciones 2023.mp4

Elecciones 2023: el spot de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones generales de octubre y destacó que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

En este sentido, Milei resaltó que "si seguimos haciendo lo mismo de hace 100 años no podemos esperar resultados distintos. Pongamos un punto y aparte" a la hora de presentar su nuevo spot en redes sociales.

"Los argentinos necesitamos un cambio de país. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor en donde a los únicos a los que les va bien es a los políticos", señala Milei en su spot.

spot javier milei campaña elecciones 2023.mp4

La Dirección Nacional Electoral (DINE), por su parte, estableció el tiempo que ocupará la propaganda política en televisión: los medios de la televisión deberán ceder un 5% de 12 horas de programación para la difusión de campañas electorales. Es decir, 24 minutos del total. Los medios audiovisuales que superen las 12 horas de programación serán habilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como señales aptas para la difusión de las propagandas políticas.

Según el artículo 3 del Decreto N°1142/2015, la lista será publicada a través de la página oficial de la Dirección Nacional Electoral (DINE), mientras que el artículo 12 establece que los medios de alcance nacional trasmitirán únicamente las propagandas para las categorías de presidente, vicepresidente y parlamentarios del Mercosur.

¿Cuánto durará la publicidad electoral?

La publicidad electoral, que permitirá a las fuerzas políticas transmitir a la ciudadanía sus mensajes y propuestas de campaña, se emitirá a partir de este domingo y se extenderá durante 33 días, hasta cuando comience la veda electoral. En tanto, por medio del decreto N°330/2023, publicado en el Boletín Oficial el 30 de junio, el Gobierno determinó el marco normativo por el que se regulará la emisión de las publicidades partidarias en los medios de comunicación audiovisuales.

La propaganda política y el tiempo de difusión se repartirá según los cargos: el 50% del espacio publicitario será distribuido entre las agrupaciones que cuenten con candidatos para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y parlamentarios/as del Mercosur a nivel nacional.