El papa León XIV y Bad Bunny podrían reunirse en Madrid: qué se sabe sobre el posible encuentro + Agregar ámbito en









El pontífice y el cantante puertorriqueño coincidirán en su paso por la capital española el próximo 6 de junio.

Bad Bunny y León XIV y un posible encuentro.

La visita del papa León XIV a Canarias suma un nuevo elemento de interés antes de que el pontífice pise el Archipiélago. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta que pueda producirse algún tipo de encuentro entre el pontífice y Bad Bunny durante el viaje apostólico a España, previsto del 6 al 12 de junio.

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La posibilidad no está confirmada, pero ha llamado la atención por la coincidencia de agendas. El artista puertorriqueño tiene programados varios conciertos en Madrid durante esas fechas, mientras que León XIV iniciará en la capital española un viaje que después continuará en Barcelona y terminará en Gran Canaria y Tenerife.

El posible encuentro entre el Papa y Bad Bunny en Madrid El programa oficial de la Santa Sede sitúa al Papa en Madrid desde el 6 de junio, con una agenda que incluye una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima a las 20:30 horas. Ese mismo día, Bad Bunny tiene previsto uno de sus conciertos en Madrid dentro de su gira por España.

Cobo ha dejado abierta la puerta a un posible encuentro, aunque sin darlo por hecho. Según sus declaraciones, este tipo de citas dependen de la voluntad de las personas implicadas y suelen gestionarse con discreción. El arzobispo subrayó que el mundo de la cultura, el espectáculo y la música no tiene por qué estar enfrentado con la Iglesia.

La frase que resume su posición es clara: "Puede haber puentes". Cobo considera que, si Bad Bunny quisiera hablar con el papa León XIV "seguro que le recibe", igual que recibe a otras personas. En cualquier caso, insistió en que no hay nada anunciado oficialmente y que las posibles sorpresas se conocen cuando se producen.