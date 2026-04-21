En la misa por Francisco, José Ignacio García Cuerva pidió paz y equidad: "A ver cuándo la vamos a cortar con mirarnos como enemigos" + Seguir en









El Arzobispo de Buenos Aires llamó a cumplir con el legado del Papa de promover la cultura del encuentro y la fraternidad. También hizo un llamado a terminar con la guerra, la violencia y la rivalidad.

Jorge García Cuerva ofició una misa en recuerdo del papa Francisco. Mariano Fuchila

A un año de la muerte del papa Francisco, Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, ofició una misa en su homenaje en la que pidió por "el encuentro y la fraternidad" en tiempos de violencia y guerra, habló de seguir el camino de la paz y la equidad y citó a Jorge Bergoglio: "Soñemos con la misma humanidad".

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Ante una Basílica de San José de Flores repleta de fieles que acudieron a brindar la eucaristía al fallecido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el eclesiástico y teólogo aseguró que el mejor reconocimiento al legado de Francisco "es concretar lo que nos enseñó a lo largo de 12 años".

"Tenemos que vivir la vocación urgente y necesaria al encuentro y la fraternidad. Más que nunca, Argentina necesita de la cultura del encuentro de la que tanto nos habló el Papa", dijo ante la presencia de dirigentes de la política, a quienes les preguntó: "A ver cuándo la vamos a cortar con mirarnos como enemigos porque pensamos distintos. Ni siquiera podemos ser capaces de sentarnos en el mismo banco de una Iglesia".

WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.25.35 (1) Jorge Macri, presente en la misa en homenaje a Francisco. Mariano Fuchila A la celebración por el aniversario del paso a la eternidad de Francisco asistieron el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa Clara Muzzio; el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, el legislador porteño, Leandro Santoro y la exgobernadora Alicia Kirchner, entre otros representantes de la política. "Tenemos que aprender todos que el otro no es enemigo y que si entre nosotros nos decimos cualquier cosa, habilitamos a que eso pase", remarcó.

A continuación, volvió hablar de la cultura del encuentro "que tanto nos pidió el Papa" y pasó a recitar una oración de Francisco: “Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer renacer entre todos un deseo de hermandad. Soñemos con la misma humanidad, como caminantes de la misma carne humana e hijos de la misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su fe y convicciones, su propia voz, pero todos hermanos”.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 20.25.34 (2) El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió a la misa por el papa Francisco. En clave de actualidad, García Cuerva también llamó a ser "callejeros de la fe" y a ayudar a quienes más lo necesitan. En ese sentido, pidió "cuidar a los más pobres y más frágiles". "Hay muchos hermanos que necesitan ser cuidados, nuestros niños, abuelos, discapacitados y de cada hermano que la está pasando mal. Eso no es política, es puro evangelio", agregó. El Arzobispo de Buenos Aires también recordó la vocación de paz de Francisco y su constante reclamo por el fin de las guerras. "Tenemos que desarrollar la vocación a la paz. La guerra nos queda lejos, pero nos tiene que doler en el corazón tantos hermanos que mueren", aseguró. En ese sentido, sobre el final, citó a Francisco en su pedido de defender la vida humana: "No habrá paz sin compartir y acoger, sin una Justicia que asegure equidad para todos, comenzando por los más débiles. Sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos, mientras las alianzas sean contra unos. La paz no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas que a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado se encaminan del conflicto a la humanidad". Misa por el papa francisco Cientos de fieles coparon la Basílica de San José de Flores. Mariano Fuchila