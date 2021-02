Techint amplía el conflicto salarial: despidos en Siderar

Al nuevo despido se le sumó que los trabajadores ayer mismo constataron en sus recibos de sueldo que Siderar continuaría con los pagos bajo el denominado convenio 21, que rige la actividad siderúrgica, y no mediante el 17, del rubro metalúrgico, como sucedía históricamente en el establecimiento, incluso antes de que Techint lo comprara en los años 90. El ítem salarial “gratificación extraordinaria no remunerativa, acuerdo siderúrgico”, fue la confirmación de que la negociación con la UOM para modificar ese estatus volvía a punto muerto. Durante dos días este diario contactó a los directivos de la empresa pero optaron por no contestar.

Aunque con diferencias de estrategia, tanto el sindicato como la comisión gremial interna coinciden en marcar que el conflicto es otro desafío del grupo Rocca al Gobierno. Al inicio de la pandemia el conglomerado echó a 1.450 operarios de la construcción de varias provincias y luego sostuvo conflictos de largo aliento en casi todas sus plantas, tanto de Ternium (produce aceros largos y planos y chapas para la construcción y la elaboración de línea blanca) como de Tenaris (fabrica tubos de acero sin costura sobre todo para la actividad petrolera).

La última acción de Rocca que el propio Gobierno interpretó como una provocación fue el faltazo del CEO al primer encuentro del Gabinete económico con empresarios para el acuerdo de precios y salarios. En su lugar envió a Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium, la rama del grupo responsable de los despidos en Canning. La planta de Siderar cuenta con unos 300 operarios regidos por el convenio de la UOM.