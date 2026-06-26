Terremoto en Venezuela: el primer avión con personal militar argentino partió hacia el país caribeño

Las Fuerzas Armadas partieron con médicos, rescatistas, aeronaves, insumos sanitarios y equipamiento para colaborar en las tareas de asistencia tras los terremotos que ya dejaron al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos.

La primera misión humanitaria argentina ya está en camino hacia Venezuela con personal y equipamiento de emergencia. Imagen ilustrativa.

Las Fuerzas Armadas argentinas salieron este viernes por la tarde hacia Venezuela, para colaborar con las autoridades del país caribeño tras los dos terremotos del jueves por la madrugada, que dejaron al menos 920 personas muertos y 3.360 heridos.

Según fuentes oficiales, el "vuelo realizará escalas en Viru Viru y Manaos, con llegada prevista a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, Venezuela". El "tiempo total estimado de viaje es de entre 7 y 8 horas".

La ayuda incluirá médicos, rescatistas, aeronaves, plantas potabilizadoras y equipamiento para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a las víctimas de la catástrofe. Son los primeros argentinos en salir hacia la zona afectada y los primeros equipos nacionales previstos para arribar con capacidades de asistencia humanitaria.

Entre los recursos que enviará el Gobierno figuran médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares , además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y anunció que "Argentina colaborará con asistencia humanitaria" para reforzar las tareas de emergencia.

En el mismo mensaje, Ravier señaló que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz". Además, sostuvo que "en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano", especialmente a las familias afectadas, y destacó el trabajo que realizan los equipos de rescate y protección civil en las zonas más castigadas por los sismos.

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertes confirmadas ya es de 920 mientras continúan los rescates y llega ayuda internacional

Tras más de 24 horas de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, el saldo de la tragedia continúa agravándose. El último balance oficial elevó a 920 la cantidad de muertos, mientras que los heridos ya superan los 3.360 y todavía hay miles de personas atrapadas bajo los escombros.