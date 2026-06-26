La ONU estima que hasta 6,7 millones de personas pudieron verse afectadas por los terremotos en Venezuela

El organismo advirtió que la magnitud del desastre podría provocar un aumento de los desplazamientos internos. Además, el gobierno solicitó equipos médicos, insumos y asistencia internacional.

Los terremotos en Venezuela - de magnitud 7,5 y 7,2 - podrían haber afectado a un total de 6,76 millones de personas , según las últimas estimaciones que realizó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU. La portavoz del organismo, Zoe Brennan, precisó que entre los afectados habría unos dos millones de habitantes de Caracas , aunque aclaró que las cifras son preliminares y que se espera contar con una evaluación más precisa a medida que avance el relevamiento de daños.

"Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", advirtió Brennan. En ese marco, remarcó que la prioridad continúa siendo la búsqueda y el rescate de personas atrapadas entre los escombros.

La funcionaria también alertó: "Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad".

Durante la misma conferencia de prensa, representantes de agencias de la ONU informaron que cerca de una veintena de hospitales de emergencia registraron daños en sus instalaciones . Los establecimientos afectados se encuentran en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas.

Ante ese escenario, Venezuela solicitó a Naciones Unidas el envío de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica . Uno de ellos ya se encuentra en camino desde Estados Unidos.

venezuela terremoto1 Los hospitales afectados se encuentran en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito de Caracas.

Asimismo, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió el envío de medicamentos, suministros y equipamiento médico, que actualmente están siendo adquiridos y preparados para su traslado a Caracas o mediante un puente logístico a través de Panamá.

La ayuda internacional comienza a llegar a Venezuela

Mientras Venezuela enfrenta serias dificultades para responder a la emergencia por el deterioro de su infraestructura sanitaria, eléctrica y de comunicaciones, distintos países comenzaron a movilizar asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y atención de los afectados.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Di instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", escribió en su cuenta de Truth Social.

Al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la respuesta estadounidense será "grande, rápida y eficaz" y confirmó el envío de equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles.

Además, el Comando Sur de EEUU anunció el despliegue del buque anfibio USS Fort Lauderdale y del USS Billings para brindar apoyo a las operaciones humanitarias frente a la costa venezolana.

Argentina también confirmó el envío de ayuda humanitaria. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el operativo incluirá médicos emergentólogos, rescatistas, enfermeros, medicamentos, una ambulancia, plantas potabilizadoras, aeronaves y equipamiento destinado a colaborar con las tareas de rescate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2069972772520947814?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026

Entre los medios previstos figuran un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales. La asistencia también contempla el envío de 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo al pueblo venezolano y confirmó que ya ordenó preparar asistencia técnica. "Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", escribió.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario.", agregó la mandataria. En paralelo, el grupo de rescatistas Los Topos anunció que se prepara para viajar a Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2070398501951881304?ref_src=twsrc%5Etfw&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

También Chile anunció que colaborará con la emergencia. El recientemente asumido presidente José Antonio Kast expresó: "Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto".

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su administración ya ofreció asistencia a través de la Cancillería. "En este momento, hemos ofrecido ayuda al gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería".

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Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio. pic.twitter.com/sl7ox5NVcg — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

El mandatario detalló que su país tiene preparados 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad, listos para ser enviados a Caracas.

La respuesta internacional también llegó desde Europa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló que mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez tras la tragedia y expresó: "He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

"España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano", añadió.