Un exjefe de la CGT cruzó a Arturo Pérez-Reverte por sus críticas a la Selección argentina + Agregar ámbito en









El dirigente sindical cuestionó al escritor español luego de que calificara como “zafio” el comportamiento de los jugadores tras la final ante España.

Juan Carlos Schmid cuestionó las declaraciones de Arturo Pérez-Reverte.

El dirigente sindical Juan Carlos Schmid respondió con dureza al escritor español Arturo Pérez-Reverte, quien había cuestionado el comportamiento de los futbolistas de la Selección argentina después de la final del Mundial 2026 ante España.

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El actual secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) acusó al autor de desconocer la pasión popular que rodea al fútbol y le recomendó limitarse a sus actividades literarias.

“Dedíquese a la literatura o a navegar porque lo hace muy bien. Pero de fútbol y su pasión no sabe nada porque, como Borges, nunca pisó una tribuna popular”, escribió Schmid en sus redes sociales.

Juan Carlos Schmid apuntó contra Arturo Pérez-Reverte El ex cosecretario general de la CGT también comparó al escritor español con Emilio Salgari, autor italiano conocido por sus relatos de aventuras y por la creación del personaje Sandokán.

“Voy a terminar comparándolo con E. Salgari, que escribió sobre piratas y mares y nunca salió de un altillo en tierra firme”, completó el sindicalista.

La respuesta se produjo luego de que Pérez-Reverte calificara la conducta de los jugadores argentinos como un “zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder”, en referencia a los incidentes registrados una vez finalizado el partido que consagró a España como campeona del mundo. Arturo Pérez-Reverte criticó el comportamiento de los jugadores argentinos tras la final. Las críticas de Pérez-Reverte a la Selección argentina El escritor aseguró que lo ocurrido no representaba a toda Argentina, país por el que afirmó sentir cariño, sino a “la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”. Sus declaraciones se sumaron a otros cuestionamientos surgidos en España por los cruces protagonizados por jugadores de ambos seleccionados después de la final. Schmid, por su parte, conduce la CATT tras haber sido reelegido con mandato hasta 2029. También se desempeña como secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval y ocupa la Secretaría Gremial del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.