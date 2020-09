Tragedia de Once: qué declaró el motorman durante el juicio

"Yo frené el tren, iba a frenar el tren manualmente, yo no estaba borracho, no estaba drogado, no había ido a ningún corso y la noche anterior había descansado bien", añadió.

Según el relato que hizo años atrás, realizó "el procedimiento manualmente y me desespero porque no encontraba el sonido de la válvula, vi que no podía hacer nada, me tiro y por instinto me agarro de la manija de freno y aceleración. Lo único que esperaba era el impacto, en los últimos dos metros me levanto, ahí me golpeo la cara".

Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así iba a ocurrir". Marcos Córdoba

Córdoba dijo que avisó a la emergencia: "Agarro la radio y digo ‘control emergencia’, pero se ve que el audio que trasmití no salió, yo sé que la radio andaba, escuché cuando el control decía ‘corten la corriente’ en andén 2 y ahí veo pasajeros al costado, al lado mío, veo que vienen los bomberos".

Poco antes había detallado su itinerario, en el cual hizo, según él, el procedimiento normal de frenado para subir y bajar pasajeros en cada estación y que al llegar a Once "le sacó la aceleración, tocó bocina y pasó por la señal de entrada, ese día me marcaba que iba a ir al andén 2, paso la señal de entrada, agarro la selectora de marcha y la llevo al medio, la dejo en neutro, iba a agarrar, a frenar manualmente, llevando la manija, entonces aplico freno, reculo, iba con precaución", aseguró.

https://twitter.com/Gregoriodalbon/status/1305297192404606978 Deben liberarlos.



Juzgar a los Jueces y destituirlos sin jubilación.



Luego hacerles daños y perjuicios.



Los familiares de ONCE ahora saben la VERDAD.



Córdoba dijo que fue responsable y desconectó el FRENO!



TODO NULO.



Llegó LA VERDAD! https://t.co/otJh7w3BHq pic.twitter.com/JS9iE4dgAj — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 14, 2020

El motorman recordó que entre las estaciones Caballito y Once se encontró "con señal de precaución". "Me indica que la próxima era de peligro, le saco la aceleración, aplico freno y reculo para reducir la velocidad, veo que la próxima señal se pone libre y llevo el freno a la izquierda, le doy velocidad al tren, paso por cabina 11, le saco la aceleración, toco bocina, paso por la señal de entrada de Once", finalizó.