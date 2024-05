Tras la polémica, Guillermo Francos aclaró por qué dijo que Javier Milei "no entiende" la política

En su primer día como jefe de Gabinete , Guillermo Francos ya quedó envuelto en una polémico luego de referirse al presidente Javier Milei y asegurar que lo eligió para el cargo porque "con la política se le hace complicado , no la entiende ". Tras estas declaraciones, el ahora exministro de Interior tuvo que aclarar sus dichos y explicar qué quiso decir con esta afirmación.

Por la tarde, un periodista consultó al funcionario por la frase que había generado controversia en las primeras horas del día y preguntó: "¿Usted dijo que el Presidente no entiende de política, que no tiene manejo político?"

"Yo no dije eso, dije que el Presidente y nuestro espacio no interpretan la política de manera tradicional, no entiende la política de esa manera, y como yo vengo de muchos años de hacer política soy el interlocutor", respondió.