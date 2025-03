Tras la polémica, Yamil Santoro encabezará su lista en la Ciudad y cambia el logo

El legislador porteño no irá al frente de la boleta de Unión Porteña Libertaria. Su hermano, Leandro, homónimo del candidato del peronismo, no participará de la elección.

El diputado capitalino dio a conocer este lunes que su hermano, quien vive en Alemania, no formará parte de la lista y confirmó que será él mismo el que aparezca al frente de la UP liberal en las urnas. Según dijo, se trató de una estrategia para dejar en evidencia las kirchnerismo por sus cambios de identidad a lo largo de los años electorales.

En esa línea, acusó al peronismo de salir a "llorar diciendo: ‘¡Ay, qué chorros que son, estafadores!’. Muchachos, son ustedes los que estafan al electorado cambiando elección tras elección su identidad visual, para que nadie sepa quiénes son”, enfatizó.

IMG-20250320-WA0000.jpg Unión Porteña Libertaria, el nombre de la alianza de Yamil Santoro en Ciudad.

En el comunicado, también cargó contra la corrupción y la falta de transparencia del kirchnerismo. "Son ustedes los delincuentes que se abrazan con personas condenadas, al punto tal de llevarlos como candidatos en su lista”, afirmó.

Sobre el final, confirmó su liderazgo en la boleta y reafirmó su compromiso con los valores liberales y republicanos. “Nosotros no somos como ustedes. Por eso no va a ser mi hermano, el ‘Leandro Santoro Bueno’, quien lidere nuestra boleta, y no vamos a ir con un logo que se confunda. Vamos a ir con una lista orgullosamente liberal, que voy a estar liderando yo, para hacerle frente a la corrupción kirchnerista, como lo hemos hecho todos estos años”, sostuvo.

Finalmente, el legislador llamó al electorado porteño a que ejerzan su voto en defensa de la libertad y la república. “Este 18 de mayo tienen la oportunidad, como nunca, de poner un límite al kirchnerismo. Este 18 de mayo vas a poder votar por libertad, por República y por orden. Nunca fue tan fácil elegir entre un Santoro que se abraza con delincuentes y otro, como es mi caso, que trabajó para meterlos presos” cerró.