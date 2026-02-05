Córdoba: el sindicalismo se movilizó en contra de la reforma laboral y hubo mensajes para los gobernadores

Las calles céntricas de La Docta fueron el escenario de la primera gran marcha que se opone al proyecto oficial. La próxima será en Rosario, el martes 10, rumbo a la que se realizará en el Congreso. "No se haga el distraído", le dijo el metalúrgico Abel Furlán al gobernador Martín Llaryora.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran los gremios ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, la CGT Regional, la CGT Córdoba, CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se movilizó este jueves en Córdoba en contra del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Fue la primera parada de una serie de marchas que tendrá en Rosario, la semana próxima, un nuevo capítulo. Las centrales sostienen que la "ley impulsada por la Casa Rosada favorece a los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas".

Desde la mañana hubo columnas de gremios, estudiantes, agrupaciones sociales y de jubilados que recorrieron las principales calles del centro de la capital cordobesa y que confluyeron en el centro cívico, en donde se concentran las oficinas del gobierno provincial.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la marcha de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se encontró con un vallado policial en las inmediaciones del Panal (la Casa de Gobierno) , a donde se pretendía realizar el acto central. Ante el avance de los trabajadores, la Policía reprimió con gases lacrimógenos, lo que obligó a los manifestantes a desviar para confluir en el céntrico Boulevard Perón y calle San Jerónimo.

Antes de la marcha hubo una conferencia de prensa de los principales referentes sindicales, ocasión en la que presentaron el documento "No al pacto contra las y los trabajadores", en donde dejaron constancia de los reclamos que se expresaron hoy en las calles cordobesas y que responsabilizan al Gobierno pero también a los gobernadores, por la posible sanción de la reforma laboral. El escrito lleva las firmas de más de 60 gremios y señala que la discusión legislativa se centra en la "entrega derechos históricos a cambio de migajas y compromete el futuro del trabajo en la Argentina".

"No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo", se señaló.

Presión a los gobernadores

La misma conferencia de prensa fue aprovechada por los dirigentes para enviar mensajes a los gobernadores y comenzaron por el cordobés Martín Llaryora. Trascendió que se iba a reunir esta semana con la cúpula de la CGT pero el cónclave se levantó, sin explicaciones oficiales y nunca figuró en la agenda oficial del mandatario, quien se mueve de manera sinuosa en su vínculo con el presidente Javier Milei.

"Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos y que no va a cambiar absolutamente nada, porque acá hay un problema económico, por eso no hay trabajo, por eso las industrias se funden", expresó el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra.

conferencia La conferencia de prensa de la dirigencia sindical antes de la marcha por las calles céntricas de Córdoba.

"Los gobernadores se cierran a discutir con los trabajadores y con ello se están pegando un tiro en los pies, porque es una ley que va a destruir las economías regionales", planteó Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA. "En estos dos años de gobierno fueron 278.000 los trabajadores formales despedidos y se cerraron 21.000 empresas. Todos los días cierran 30 empresas y se despiden trabajadores por centenares", agregó.

En esta misma conferencia de prensa, el secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky profundizó en sus críticas al proyecto. “En todas las provincias, en todas las industrias, el gran problema son los despidos. Y esta ley viene a hacerle gratis los despidos a los empresarios, con el dinero de los jubilados y de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo. Esto es gravísimo, quieren llevar a los trabajadores a una negociación desigual, empresa por empresa. Es una ley para los grandes empresarios", planteó.

"No se haga el distraído"

El secretario general metalúrgico Abel Furlán remarcó en el acto central que "es mentira que los trabajadores no quieran luchar porque en Córdoba hay una muestra de dignidad y compromiso en las calles". Sostuvo que antes de discutir cualquier modificación a la legislación laboral "hay una emergencia que no admite más demoras" porque "el salario mínimo hoy no alcanza para vivir dignamente; nos quieren empujar a tener dos o tres trabajos, a que los pibes trabajen cada vez más jóvenes y a que los jubilados sigan trabajando para llegar a fin de mes" señaló.

"Señor Llaryora, usted llegó con el voto de los trabajadores. No se haga el distraído ni traicione la historia de esta provincia. Si manda a sus legisladores a votar esta ley, va a pagar el costo político de no poder caminar por las calles de Córdoba", advirtió.

La próxima movilización del FreSu será el próximo 10 de enero en Rosario (Santa Fe), en donde las organizaciones sindicales reclamarán al gobernador Maximiliano Pullaro, otro de los referentes de Provincias Unidas, que asuma una posición en contra de la reforma laboral.

Al día siguiente, jornada en que se tratará el proyecto en el Senado, habrá un paro nacional y una manifestación frente al Congreso que, según las centrales, será masiva, y no se descartan nuevas movilizaciones en otras provincias. "Después de Llaryora y de Pullaro tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer", manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Se amplió la brecha

Un día antes de esta movilización, la diputada nacional peronista Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), reelecta en las pasadas elecciones legislativas nacionales, en octubre de 2025, se reunió con la dirigencia gremial combativa cordobesa que participó en la marcha. El encuentro fue en la sede de la UOM que lidera Rubén Urbano. La parlamentaria anticipó la foto y su posición en contra del proyecto oficial de reforma porque compromisos en el Congreso le imposibilitaban estar en la marcha, según trascendió.

Estuve reunida con el Secretario General de la @UOM_Cordoba, compañero Rubén Urbano, para expresar mi total apoyo y acompañamiento a la concentración y acto que se llevarán a cabo en nuestra provincia en defensa de la dignidad de los trabajadores y en contra de la reforma laboral…

De este modo, De la Sota tomó una mayor distancia del peronismo cordobesista para ampliar su propio espacio. La diputada contó en la última campaña con el apoyo clave de algunos gremios, entre ellos, la UOM de Rubén Urbano, también refractario al oficialismo cordobés.

"Este proyecto, concebido a espaldas de los trabajadores y de sus organizaciones representativas, es un claro intento de legitimar la precarización laboral en la Argentina. Una verdadera actualización de la legislación laboral, sin dudas necesaria, no puede llevarse adelante sin la participación de los trabajadores y en contra de ellos", sostuvo De la Sota en sus redes sociales.