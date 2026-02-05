Diego Santilli y Cristian Ritondo coordinan apoyos para impulsar la reforma laboral y otras iniciativas en el Congreso + Seguir en









El ministro del Interior se reunió con el jefe de bloque del PRO para alinear la agenda que el Ejecutivo buscará aprobar en las sesiones extraordinarias, con el compromiso de respaldo de la bancada amarilla a proyectos clave.

El ministro de Interior, Diego Santilli, junto al titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada en el que repasaron la agenda legislativa que el oficialismo propone tratar en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, con foco en la reforma laboral y otras reformas de alto impacto político.

Desde el entorno de la reunión, que se llevó a cabo el miércoles por la tarde, señalaron que Ritondo transmitió a Santilli el compromiso de los diputados del PRO de respaldar la reforma laboral cuando llegue al recinto, así como también el acompañamiento al proyecto de Régimen Penal Juvenil, en el que acuerdan fijar la edad mínima de imputabilidad en 14 años, un punto que había sido materia de debate interno entre aliados.

La coordinación entre ambos dirigentes se da en un contexto en el que el oficialismo intenta consolidar los votos necesarios no solo para avanzar con los cambios en el mercado laboral, que el Ejecutivo sostiene como una herramienta para generar empleo formal y modernizar normativas vigentes, sino también para asegurar la sanción de otras iniciativas que forman parte del paquete de reformas.

Me reuní con @diegosantilli para trabajar sobre la agenda de reformas que el país necesita y que vamos a debatir en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Coincidimos en la necesidad de avanzar con una reforma laboral que genere empleo formal, impulse la inversión y… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 4, 2026



Coincidimos en la necesidad de avanzar con una reforma laboral que genere empleo formal, impulse la inversión y… pic.twitter.com/eU0fl4UcfM — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 4, 2026 El jefe del bloque PRO llevó a la Casa Rosada la garantía de acompañamiento a los proyectos clave del oficialismo El propio PRO aportará sus 12 integrantes en Diputados como bloque aliado para facilitar la aprobación de estos proyectos, mientras el Gobierno articula con otros espacios parlamentarios para alcanzar mayorías en ambas cámaras. Además de la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y el debate sobre seguridad en el sistema penal juvenil fueron ejes de la conversación.

El repaso de la agenda legislativa también incluyó el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad y otros temas de seguridad que tienen fuerte repercusión política, especialmente en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde tanto Santilli como Ritondo tienen miradas puestas en el escenario electoral de 2027.

La reunión se produce en medio de un período de intenso trabajo parlamentario y gestiones políticas para consolidar respaldos antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias, que incluirán el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y otras iniciativas clave para el Gobierno.