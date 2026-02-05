"Qué esconde la reforma laboral": las CTA realizarán una campaña en las principales terminales de trenes

En el marco del plan de lucha contra la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno , la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma realizarán el viernes una acción conjunta de difusión de lo que " esconde el proyecto de Ley de Reforma Laboral ". Será en todas las terminales de trenes de CABA y en distintas estaciones del AMBA entre las 7 y las 10 de la mañana.

La acción forma parte de las movilizaciones que se vienen realizando en todo el país e incluyen un paro nacional con movilización para el próximo miércoles 11 de febrero cuando el Senado trate el proyecto.

El Secretario General de la CTA-T, Hugo Yasky , en la convocatoria a la actividad, afirmó: " mañana vamos a estar en todas las terminales de trenes de la Ciudad de Buenos Aires para hablar con los trabajadores y las trabajadoras porque esta reforma laboral es para ponernos de rodillas a quienes todos los días ponemos el cuerpo para trabajar y generar la riqueza de nuestro país”.

Por su parte, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy , aseguró: “hoy construimos una movilización extraordinaria de las trabajadoras y los trabajadores cordobeses. Córdoba es una provincia estratégica para el desarrollo industrial del país, y la política del gobierno nacional apunta justamente a destruir esa industria y los puestos de trabajo que genera. Mañana, viernes, estaremos panfleteando en las principales estaciones de tren para explicarle a la sociedad el enorme perjuicio que implica la reforma laboral que impulsa Milei ".

A esta jornada de lucha le seguirá la movilización en Rosario y el Paro Nacional con Movilización, el día que se trate en el Congreso de la Nación.

Reforma laboral: cuál es la estrategia del Gobierno para aprobarla en febrero

Reforma Laboral Congreso

En el Senado, la reforma laboral. En Diputados, el Régimen Penal Juvenil. Ese es el organigrama que diseñó el Gobierno nacional para la primera semana de sesiones extraordinarias en el Congreso. Sin embargo, lo que parecían dos medias sanciones que continuarían en una segunda etapa con mayor densidad de discusión finalmente podrían tomar el ritmo que propone el oficialismo y sancionarse en febrero. Todo depende del grado de concesiones que el Ministerio de Economía de la Nación otorga a sus aliados: si aprueba los pedidos, los votos de las provincias llegan.

El optimismo por la sanción de la reforma laboral trasciende a La Libertad Avanza. Esa bandera es levantada también por el PRO y la UCR, que insisten con la necesidad de un cambio en la ley del trabajo desde que compartían la alianza de Juntos por el Cambio. Aunque en Diputados simulan cautela por la expectativa de lo que vaya a ocurrir en el Senado el 11 de febrero, cuando se vote en sesión el proyecto, lo cierto es que ya agendaron cuándo va a ser el plenario de comisiones para dictaminar la iniciativa: el miércoles 18 de febrero, el mismo día en que inicie su debate en la Cámara baja y la fecha límite -hasta el momento- para emitir dictámenes en estas sesiones extraordinarias.

“Los votos están", asegura a Ámbito una referente de un bloque clave para destrabar la definición en Diputados, cuya sanción permitiría convertir al proyecto en ley. Entre las potenciales trabas, más que debates de contenido apuntan a una posible demora de Victoria Villarruel cuando eventualmente tenga que comunicar oficialmente la aprobación del proyecto como titular del Senado y remitirla hacia la otra Cámara. “La discusión en el Senado en por recursos, no por temas”, añaden y vuelven a hacer hincapié en la reducción del impuesto a las Ganancias que alteraría los ingresos provinciales por coparticipación.