Karina Milei desembarca en el Consejo de la Magistratura y con una jugada desplaza a la UCR

El abogado libertario Gonzalo Roca es el candidato de la Secretaria General de la Presidencia para reemplazar a Roxana Reyes en el órgano de selección y remoción de magistrados. Sorpresa y chance de un interbloque que juegue para LLA.

El abogado cordobés Gonzalo Roca será el representante por Diputados que impulsa Karina Milei para el Consejo de la Magistratura.

En máximo sigilo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei busca capturar un lugar clave en una de las áreas más sensibles dentro de la que disputa la interna que mantiene con el asesor Santiago Caputo: la justicia. Por eso, en las últimas horas, el jefe de bloque de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni envió por nota al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem la propuesta para ocupar una de las sillas del Consejo de la Magistratura con un libertario puro.

Será Gonzalo Roca, quien encabezó la boleta de Javier Milei en Córdoba y logró desplazar al aparato de Rodrigo De Loredo, casi desde los márgenes de la política, y con un nivel de desconocimiento casi total antes de las elecciones. Con Bornoroni lo linkea la Federación de Expendedores de Combustibles, rubro compartido.

Es por el recambio de bancas tras las elecciones por el estamento de los legisladores en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. La salida de la radical Roxana Reyes -que termina mandato el 10 de diciembre al igual que su suplente Francisco Monti- dio pie a que con una maniobra de espera controlada, los libertarios lograran acercarse a la primera minoría frente a un bloque de la UCR, que se jibarizó.

Por eso, vieron la oportunidad de reclamar un lugar para hacer pie por primera vez en el Consejo, más allá de la presencia del representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio, un hombre de Caputo. En el resto de los casos, o renovaron mandato o sus bloques tienen representatividad suficiente, justifica la nota de cuatro carillas a la que tuvo acceso Ámbito.

En una estrategia consensuada y basado en precedentes resueltos sobre la integración del Consejo y la representatividad de los bloques, que ya tuvo su discusión judicial en el caso "Juez" (que resolvió la Corte Suprema), Bornoroni estampó su firma el miércoles por la tarde, en el trámite de comunicarle a Menem la solicitud que deberá recalar en el Consejo. Todo bajo la atenta mirada de Karina que monitoreó la jugada para arrebatarle un lugar preciado para la UCR.

También la anexaron suplente para que no queden flancos libres: Álvaro Martínez, un polémico diputado de LLA por Córdoba que había propuesto la baja de edad de punibilidad a los 12 años. "Al haber finalizado los mandatos de ambos diputados, corresponde a este bloque, actualmente el que reúne la mayor cantidad de representantes en esta Honorable Cámara, nombrar al representante para el Consejo", indica la nota elevada a la Presidencia de Diputados. Hizo mención explícita a que el resultado de la elección fue "sustancial, en tanto ha trastocado la conformación de los bloques y la cantidad de integrantes". Hubo cálculo para cuántos quedan en el bloque radical y conclusión: "no corresponde designar en reemplazo a alguien del mismo espacio político". Dejaron flotando en el aire discutir más adelante la representatividad en el Consejo del resto de los bloques. La movida puede generar un interbloque propio libertario de tres votos en el Consejo de la Magistratura si acuerdan Amerio, Roca y Luis Juez que prometió jugar con LLA en un interbloque desde el Senado. Y será relevante cuando se baraje de nuevo el reparto de la integración de las comisiones clave. El anhelo inicial de desembarco de los libertarios en el Consejo puede convertirse en un hecho a partir del 10 de diciembre.