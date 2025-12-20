Javier Milei invitó al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a una visita de Estado a la Argentina + Seguir en









La cita, aún sin fecha, fue concretada en la Cumbre del Mercosur. El mandatario paraguayo consideró que "Argentina y Paraguay son naciones hermanas, unidas por la historia y por un destino compartido".

Javier Milei y Santiago Peña en la cumbre del Mercosur.

La relación entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par del Paraguay, Santiago Peña, se acercó luego de la cumbre del Mercosur del sábado, con una invitación oficial a una visita de Estado a la Argentina. El vínculo entre ambos se mostró cercano en la asunción del mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y sintoniza por sus lazos con los Estados Unidos.

La confirmación de la invitación fue oficializada por el canciller argentino, Pablo Quirno, y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. "El Gobierno del Paraguay agradece al Presidente de la Argentina, Javier Milei y al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, por la invitación extendida al Presidente Santiago Peña para realizar una visita de Estado a la Argentina y seguir profundizando las excelentes relaciones que mantienen nuestros países", publicó el organismo en sus redes sociales.

Minutos después, el propio presidente Santiago Peña exaltó la invitación en su cuenta de X: "Muchas gracias, presidente y amigo Javier Milei por la invitación a una Visita de Estado, para trabajar en temas de interés común para nuestros países. Argentina y Paraguay son naciones hermanas, unidas por la historia y por un destino compartido. Estoy convencido de que este encuentro nos va a permitir seguir fortaleciendo nuestros lazos y trabajar juntos, con más fuerza, por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos".

Milei Mercosur Milei pide más flexibilidad y busca acelerar el acuerdo con la UE. "El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades, y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió", analizó el Presidente.

El eje del discurso del Presidente tuvo una fuerte crítica al funcionamiento del bloque regional: "No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo, sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma". Para el Gobierno, la cuestión arancelaria en la región es uno de los ejes de mayor importancia para lograr los objetivos establecidos: "La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo veintiuno. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo".