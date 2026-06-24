Tras renunciar a su banca, Adrián Ravier anunció que será presentado este viernes como vocero presidencial

El exdiputado de La Libertad Avanza confirmó que el viernes tendrá su presentación oficial en Casa Rosada y que el martes encabezará su primera conferencia de prensa.

Adrián Ravier renunció a su banca en Diputados y será presentado oficialmente como vocero presidencial en Casa Rosada.

Adrián Ravier confirmó este miércoles que la Cámara de Diputados aceptó formalmente su renuncia a la banca que ocupaba en representación de La Pampa y anunció los próximos pasos de su desembarco en la Casa Rosada como nuevo vocero presidencial de Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el economista informó que su presentación oficial será el viernes a las 11 en Casa Rosada , en una actividad que será transmitida en vivo y estará abierta a la sala de periodistas. Además, anticipó que el martes próximo, también a las 11, encabezará su primera conferencia de prensa en el nuevo rol.

“Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”, expresó Ravier en su publicación, en la que también agradeció a los ciudadanos pampeanos que lo acompañaron desde su llegada al Congreso.

El dirigente libertario había asumido su banca en diciembre de 2025, en representación de La Pampa. Sin embargo, su paso por Diputados quedó interrumpido tras su designación como reemplazante de Manuel Adorni en la vocería presidencial.

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su…

Adrián Ravier dejó Diputados y desembarca en Casa Rosada

En su mensaje, Ravier sostuvo que ejerció su mandato “con la misma convicción” con la que abrazó las ideas de la libertad durante su trayectoria académica y política. También reivindicó su paso por lo que definió como “el Congreso más reformista de la historia”, en línea con el discurso que suele utilizar el oficialismo para destacar la aprobación de leyes impulsadas por el Gobierno.

La salida de Ravier de Diputados se concretó durante la sesión de este miércoles. Tras la aceptación de su renuncia, asumió en su lugar Martín Matzkin, quien ocupará la banca correspondiente a La Libertad Avanza por La Pampa.

El movimiento termina de ordenar la transición hacia la nueva vocería presidencial, luego de que Milei resolviera modificar la estructura de comunicación oficial. En ese esquema, Ravier tendrá la tarea de explicar la agenda del Gobierno y responder las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El propio economista adelantó que buscará ejercer el cargo con “transparencia, información y rigor técnico”, tres conceptos que eligió para describir el tono que pretende imprimirle a sus conferencias de prensa.

El respaldo público de Javier Milei

La confirmación de Ravier como vocero presidencial había tenido un fuerte respaldo de Javier Milei durante un acto organizado por la Fundación Faro. Allí, el Presidente lo felicitó públicamente y anticipó que asumiría “un enorme desafío”: convertirse en el portavoz del mandatario.

“Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”, sostuvo Milei durante su exposición.

El jefe de Estado también destacó el vínculo que mantiene con Ravier en el plano académico y político. Recordó que ambos compartieron actividades de divulgación económica y que publicaron recientemente el libro La batalla por la macroeconomía.

En ese sentido, Milei remarcó que la experiencia de Ravier como divulgador económico será importante para explicar las reformas que impulsa el Gobierno. “Confiamos en vos, Adrián, para difundirlo de la manera correcta”, afirmó el Presidente.

La llegada de Ravier a la vocería se produce en medio de una reorganización del área de comunicación del Gobierno. Manuel Adorni dejó esa función, aunque continúa como jefe de Gabinete, y la Casa Rosada busca relanzar una estructura que quedó bajo fuerte presión política durante las últimas semanas.

En el acto de la Fundación Faro, el oficialismo mostró una foto de reordenamiento interno. En primera fila estuvieron Karina Milei, Manuel Adorni, Adrián Ravier y Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Esa imagen buscó exhibir una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con mayor peso para figuras de confianza del Presidente y con un perfil más técnico para sostener la explicación de las medidas económicas.