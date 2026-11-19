Argentina e Italia dieron el primer paso formal este jueves para avanzar en un ambicioso proyecto de modernización de la Armada Argentina, que contempla la posible incorporación de hasta tres fragatas, cuatro patrulleros y buques de desembarco de origen italiano.
Argentina e Italia avanzan en un acuerdo para incorporar fragatas y patrulleros a la Armada
El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una Carta de Intención con su par italiano, Guido Crosetto, para avanzar con un proyecto que busca recuperar capacidades navales y modernizar la flota del país.
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El acuerdo fue impulsado por el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, quienes firmaron una Carta de Intención (LOI) para avanzar en la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20, fabricadas por la empresa Fincantieri. Las unidades estarían equipadas con sistemas de combate completos y contarían con apoyo logístico integrado.
La firma constituye el primer paso para profundizar los estudios técnicos y operativos, analizar alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema de gobierno a gobierno. Por el momento, se trata de una instancia inicial y no de una adquisición concretada.
Qué buques contempla el proyecto para la Armada Argentina
La iniciativa también incluye la posible cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti, actualmente pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Se trata de embarcaciones destinadas a tareas de seguridad marítima, defensa costera y patrullaje, además de operaciones de búsqueda y rescate y asistencia humanitaria.
Estos buques pueden operar de manera independiente o integrados a grupos de tareas marítimas. Además, se contempla la posibilidad de ampliar su armamento para llevarlos a un estándar de corbetas y aumentar sus capacidades operativas.
Otro de los puntos en evaluación es la incorporación de buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto, con el objetivo de sumar capacidad anfibia a la flota argentina.
Estas unidades permiten transportar y desembarcar tropas, operar helicópteros y vehículos anfibios y funcionar como plataformas de comando. También pueden participar en operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas las convierte en herramientas de importancia logística y operacional.
El objetivo: recuperar capacidades navales
La incorporación de este conjunto de embarcaciones permitiría ampliar la presencia argentina en sus espacios marítimos, recuperar capacidades navales, mejorar la interoperabilidad con otras fuerzas y fortalecer la respuesta ante distintas amenazas y emergencias.
El objetivo planteado por Defensa es reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, con medios preparados para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas.
La iniciativa también se enmarca en una agenda de cooperación bilateral más amplia entre Argentina e Italia, que incluye formación y adiestramiento militar, apoyo logístico a las actividades antárticas, ciberdefensa, investigación, desarrollo tecnológico e industria para la Defensa.
De esta manera, ambos países buscan profundizar sus vínculos estratégicos y trasladar la cooperación institucional al desarrollo de nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas argentinas.
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