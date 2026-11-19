El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una Carta de Intención con su par italiano, Guido Crosetto, para avanzar con un proyecto que busca recuperar capacidades navales y modernizar la flota del país.

Argentina e Italia avanzan en un acuerdo para incorporar fragatas y patrulleros a la Armada.

Argentina e Italia dieron el primer paso formal este jueves para avanzar en un ambicioso proyecto de modernización de la Armada Argentina , que contempla la posible incorporación de hasta tres fragatas, cuatro patrulleros y buques de desembarco de origen italiano.

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El acuerdo fue impulsado por el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti , y su par italiano, Guido Crosetto , quienes firmaron una Carta de Intención (LOI) para avanzar en la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20, fabricadas por la empresa Fincantieri . Las unidades estarían equipadas con sistemas de combate completos y contarían con apoyo logístico integrado.

La firma constituye el primer paso para profundizar los estudios técnicos y operativos, analizar alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema de gobierno a gobierno. Por el momento, se trata de una instancia inicial y no de una adquisición concretada.

La iniciativa también incluye la posible cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti , actualmente pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Se trata de embarcaciones destinadas a tareas de seguridad marítima, defensa costera y patrullaje, además de operaciones de búsqueda y rescate y asistencia humanitaria.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una Carta de Intención con su par italiano, Guido Crosetto, para avanzar en la posible adquisición de hasta tres fragatas y la incorporación de otros buques.

Estos buques pueden operar de manera independiente o integrados a grupos de tareas marítimas. Además, se contempla la posibilidad de ampliar su armamento para llevarlos a un estándar de corbetas y aumentar sus capacidades operativas.

Otro de los puntos en evaluación es la incorporación de buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto, con el objetivo de sumar capacidad anfibia a la flota argentina.

Estas unidades permiten transportar y desembarcar tropas, operar helicópteros y vehículos anfibios y funcionar como plataformas de comando. También pueden participar en operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas las convierte en herramientas de importancia logística y operacional.

El objetivo: recuperar capacidades navales

La incorporación de este conjunto de embarcaciones permitiría ampliar la presencia argentina en sus espacios marítimos, recuperar capacidades navales, mejorar la interoperabilidad con otras fuerzas y fortalecer la respuesta ante distintas amenazas y emergencias.

El objetivo planteado por Defensa es reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, con medios preparados para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas.

La iniciativa también se enmarca en una agenda de cooperación bilateral más amplia entre Argentina e Italia, que incluye formación y adiestramiento militar, apoyo logístico a las actividades antárticas, ciberdefensa, investigación, desarrollo tecnológico e industria para la Defensa.

De esta manera, ambos países buscan profundizar sus vínculos estratégicos y trasladar la cooperación institucional al desarrollo de nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas argentinas.