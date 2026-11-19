La cámara valoró la aprobación del Senado y sostuvo que el sistema facilitará la protección de desarrollos argentinos en mercados internacionales.

AmCham respaldó el avance de la adhesión argentina al PCT y destacó su potencial para impulsar la innovación y las inversiones.

AmCham Argentina celebró la aprobación del Senado a la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y consideró que representa un avance para modernizar el sistema de propiedad intelectual y fortalecer la integración a los mercados internacionales de innovación y tecnología.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina sostuvo que un marco regulatorio previsible y alineado con los estándares internacionales resulta fundamental para promover la investigación, el desarrollo tecnológico y las inversiones de largo plazo.

Según la entidad, la incorporación al sistema puede mejorar las condiciones para investigadores, universidades, emprendedores y empresas que buscan proyectar sus desarrollos fuera del país, además de fortalecer la participación argentina en la economía del conocimiento.

“Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva”, afirmó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina , a través de un comunicado.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes , administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) , permite iniciar mediante una única solicitud internacional el procedimiento para buscar protección de una invención en múltiples países.

AmCham explicó que este mecanismo simplifica los trámites iniciales y reduce las complejidades administrativas, al tiempo que ofrece un plazo mayor para evaluar en qué mercados continuar con la solicitud.

En particular, la cámara destacó que el sistema permite contar con hasta 30 meses para definir en qué países avanzar, frente al plazo de 12 meses del régimen actual. Ese margen puede facilitar la planificación de los costos y la estrategia de internacionalización de un desarrollo.

Sin embargo, el PCT no crea una patente mundial ni concede protección automática en todos los países. Cada Estado mantiene la facultad de evaluar las solicitudes y otorgar o rechazar las patentes según su legislación, una competencia que en la Argentina corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

De acuerdo con el comunicado, 160 países integran el sistema y la Argentina era el único miembro del G20 que todavía no se había incorporado.

Los sectores en los que AmCham prevé oportunidades

La entidad vinculó el avance legislativo con la posibilidad de facilitar la internacionalización de las innovaciones argentinas y generar mayor previsibilidad para las inversiones, con efectos sobre distintas actividades productivas.

Entre ellas mencionó a la industria farmacéutica y la biotecnología, cuyos procesos de investigación requieren recursos significativos y plazos prolongados de desarrollo, y a la agroindustria, por las tecnologías destinadas a mejorar la productividad y la producción de alimentos.

Para las startups y las empresas tecnológicas, destacó la posibilidad de facilitar la protección internacional de activos intangibles que pueden resultar centrales tanto para expandir sus negocios como para acceder a financiamiento.

AmCham señaló que acompañó e impulsó la iniciativa durante décadas y presentó la aprobación del Senado como parte de ese recorrido institucional. “Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales”, sostuvo Díaz.

Los laboratorios también respaldaron la adhesión al tratado de patentes

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) también celebró la aprobación legislativa de la adhesión al PCT y la calificó como un “hito histórico”, después de casi tres décadas desde su primera aprobación en el Senado.

Los laboratorios de CAEMe destacaron el potencial del tratado para impulsar la investigación y la innovación en salud. Magnific

La entidad sostuvo que la decisión representa una señal de compromiso con la investigación, el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología, y destacó que simplificar los trámites internacionales permitirá a investigadores, universidades, startups y empresas proteger sus invenciones y proyectarlas en otros mercados.

Además, consideró que la incorporación al tratado puede fortalecer la transferencia de tecnología y la articulación entre el sistema científico y el sector productivo, aunque recordó que el otorgamiento de las patentes continuará bajo la competencia de las oficinas nacionales o regionales.

CAEMe anticipó que acompañará los próximos pasos para concretar la incorporación al sistema y planteó que el desafío será convertir ese avance en más investigación e inversiones, con el objetivo de que la innovación en salud llegue a más pacientes.