Tucker Carlson cambió dólares en una cueva y pagó una cena con "ladrillos" de pesos: "Parece Zimbabue".

Para el estadounidense, "la hiperinflación ha vuelto al país genuinamente desesperado". "Esto se nota cuando uno va a cenar a un restaurante . La gente paga con ladrillos de pesos argentinos. Parece Weimar o Zimbabue , pero no lo es", analizó.

Días atrás, Musk había elogiado a Milei en su red social X, pero luego borró su comentario. En el mismo, decía que el libertario era "el enemigo del Washington Post" y el probable "próximo presidente de la Argentina".

"Sería un gran cambio (Would be quite a change)", expresó en otra oportunidad ante una eventual presidencia del economista. Por otro lado, Musk habló sobre las causas de la inflación en la Argentina y apuntó contra el Gobierno por el "gasto excesivo". "El excesivo gasto gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", señaló ante un comentario de Carlson que indicaba: "La hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global".