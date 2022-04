Macri felicitó a Elon Musk por comprar Twitter con un mensaje sobre la libertad de expresión

El ex presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a Elon Musk por la compra de esa misma red social. El hombre más rico del mundo y director de la compañía de autos eléctricos Tesla, acordó la adquisición del total de acciones de la red social Twitter, a un valor por acción de US$ 54,20, en una transacción valorada en aproximadamente US$ 44.000 millones.