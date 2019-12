A horas de elegir autoridades nacionales, la UCR porteña realizó su congreso

La militancia de la UCR porteña participó en las discusiones que se plantearon en las diferentes comisiones. Con 624 participantes acreditados, el debate en la comisión de Salud -que fue la que más voluntades sumó- estuvo signado por la necesidad de avanzar en una Ley que garantice el acceso al aborto libre, seguro y gratuito para todos los cuerpos gestantes.

Del acto de cierre participaron el Presidente de la UCR de la Capital Federal, Guillermo de Maya, el diputado nacional Emiliano Yacobitti y el senador nacional Martín Lousteau.

De Maya se despidió diciendo: “Salud, educación, inclusión, trabajo, ambiente, diversidad y descentralización fueron los temas que debatimos en el día de hoy para integrar nuestra mirada al nuevo gobierno de la ciudad.Este es un congreso importante en la historia reciente de la UCR porteña, discutimos, unificamos propuestas y estrategias para tener el mejor gobierno de la ciudad. Hoy somos responsables de eso.Es mi último Congreso como presidente de este partido y me enorgullece la tarea que todos hemos llevamos adelante en estos años, ahora queda el desafío de protagonizar el futuro”.

UCR PORTEÑA I.jpg Congreso UCR Capital. UCR

A su turno Yacobitti cerró con un balance: “Creo que si hubiéramos marcado más fuerte los límites y los errores, como empezamos a hacerlo los segundos dos años con la Presidencia de Alfredo en el Comité Nacional, la percepción hubiese sido otra y el resultado también. Ahora a los radicales de la Ciudad de Buenos Aires nos toca la responsabilidad de entender lo que significó este 40%. Pero también tenemos otra tarea, y es que la Ciudad de Buenos Aires no solo sea conocida por la Avenida Corriente o el Teatro Colón; sino que también sea conocida por lo igualitaria, que sea conocida como la Ciudad de la Educación. Tenemos a la Universidad de Buenos Aires que es reconocida en el mundo ¿por qué no podemos aspirar a que nuestros jóvenes sean reconocidos como aquellos que tienen acceso a la mejor educación del Continente?".

Sobre el futuro de la UCR: "Nosotros no podemos tener un partido político que no tenga mandato. Para mi fue un orgullo leer en los diarios que los legisladores de la Ciudad votaron unánimemente a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y ese voto afirmativo comenzó con el mandato que les dio el partido de la Ciudad. No podemos resignarnos a carecer de un partido político que les de un mandato y que pierda lo que tenga que perder para ganar lo que tenga que ganar, pero que no especule; porque sino vamos a estar dejando pasar una oportunidad de construir una Argentina justa, equitativa e igualitaria".