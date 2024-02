Un diputado cambió su género en las redes sociales para defender el lenguaje inclusivo

Esteban paulon.PNG Las redes del diputado Esteban Paulón. Redes Sociales

"A mí no me molesta que me llamen con el pronombre que quieran, no me resulta para nada ofensivo si me llaman en masculino, femenino o inclusivo", subrayó.

La decisión de Esteban Paulón

Paulón también enfatizó que esta medida es para "apoyar a la comunidad a la que yo pertenezco, que es la LGBT, con todas sus expresiones, la cual ha sufrido el ataque del Gobierno con el anuncio de la eliminación del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en las comunicaciones oficiales".

El diputado y reconocido militante LGBTIQ+ manifestó que se "trata de una pavada" y que "el lenguaje inclusivo es la herramienta que usa un colectivo social para comunicarse, expresarse y adquirir entidad en la sociedad; y eso no se lo va a quitar a ese colectivo ningún decreto".