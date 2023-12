Un diputado sesionó desde una playa en el Caribe alegando "razones personales"

Se trata de Miguel Ángel Ronco, ex jefe comunal del departamento de Rivadavia. Participó de las sesiones legislativas por zoom desde Playa del Carmen, México, donde se encuentra de vacaciones y generó malestar entre sus colegas.

Ronco, ex intendente del departamento de Rivadavia y actualmente integrante del bloque oficialista Cambia Mendoza, comunicó a la Legislatura de la provincia cuyana que no concurriría físicamente a sesionar desde el 15 hasta el 29 de diciembre, y solicitó conectarse de manera remota para no sufrir descuentos salariales y enganchar su viaje con las vacaciones oficiales que tienen los legisladores en enero.