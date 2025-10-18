Un hombre fue detenido en Tucumán, acusado de amenazar a Javier Milei en las redes sociales







En su cuenta de Facebook habría amenazado con que "iría a haber balas" durante la caravana presidencial, entre otras amenazas.

La captura ocurrió el mismo día en el que el mandatario cerró su campaña electoral en el norte argentino.

La Policía Federal detuvo este sábado en San Miguel de Tucumán a un hombre, acusado de amenazar mediante las redes al presidente Javier Milei y a su militancia. "Va a haber balas", prometió, entre otras amenazas que posteó. La captura ocurrió el mismo día en el que el mandatario cerró su campaña electoral en el norte argentino.

Como está ocurriendo en las distintas caravanas de campaña que realiza Milei, en la previa a la visita presidencial a Tucumán, se registró un enfrentamiento entre militantes de La Libertad Avanza y opositores a la gestión nacional en la localidad. La intervención de la policía provincial para separar a ambos grupos terminó con un detenido en la localidad de Yerba Buena, en las inmediaciones de la capital tucumana.

En el caso del hombre acusado de amenazar al mandatario, éste habría dicho en su cuenta de Facebook que "iría a haber balas" a la caravana presidencial, entre otras amenazas, según publicó Clarín. Ante las graves amenazas intervino rápidamente el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en ese tipo de causas. La responsable de la detención fue la División Antidrogas Tucumán de la PFA. Hasta ahora no trascendió el nombre ni la edad del detenido.

milei Milei, en modo campaña, pasó por el norte argentino este sábado.

Con incidentes, Javier Milei cerró su visita campaña en el norte del país y pidió "que tenga sentido este esfuerzo" El presidente Javier Milei recorrió este sábado el norte del país para continuar con la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, y en la ciudad de Santiago del Estero, el mandatario reiteró su habitual actividad en la campaña 2025: hablarle a sus seguidores con un megáfono desde una camioneta en movimiento. La Libertad Avanza definió tres nuevos actos previos a los comicios en Córdoba, Rosario y Ezeiza.

En su primera parada, en Santiago del Estero, el mandatario destacó el "rol clave" de las provincias en la "transformación del país" y arengó a su militancia: “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”. Además, Milei también apuntó contra el kirchnerismo y afirmó: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”. Milei atravesó en una camioneta la multitud tucumana que lo aguardaba con celulares y carteles con consignas libertarias. Logró saludar a sus seguidores y, con un megáfono, reiteró el pedido para "terminar con la barbarie kirchnerista". Además de reconocer que se vive un "mal momento", pidió "que tenga sentido este esfuerzo".