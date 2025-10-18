Javier Milei compartió un video de la prueba de sonido de su show en el Movistar Arena

El jefe de Estado publicó el material sobre su pasado show esta mañana. El pasado 6 de octubre, el Presidente realizó la presentación de su último libro "La construcción del Milagro".

Fue el detrás de escena de su show en el Movistar Arena.

El presidente Javier Milei compartió esta mañana un video de lo que fue la previa de su show en el Estadio Movistar Arena , por la presentación de su último libro "La construcción del Milagro".

Se trata de un registro de más de 4 minutos en el que se lo ve al mandatario haciendo prueba de sonido y ensayando algunas de las canciones que sonaron en su presentación.

El contenido lo publicó en X con un mensaje en guiño a las próximas elecciones legislativas nacionales.

Más abajo detalló que se trató de una "prueba de sonido del recital que dimos en el Movistar Arena". En la grabación se lo ve acompañado de la diputada Liliana Lemoine , quien fue parte del coro durante la performance.

Una gran pantalla se erigía detrás de ambos, acompañados por otros miembros del equipo, en la que se lo veía al Presidente en imágenes de archivo saludando a una tribuna de otros eventos.

Javier Milei publicó un nuevo mensaje en clave electoral: "No vuelvan a comerse la curva"

Milei compartió ayer un mensaje en sus redes sociales en modo advertencia de cara al electorado a poco más de una semana de que se lleven adelante las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, una parada clave para el oficialismo: "No se vuelvan a comer la curva".

Con un tono de reproche - luego del duro golpe que sufrió su fuerza política en los comicios bonaerenses de septiembre, donde quedaron 13 puntos abajo de las listas del peronismo - el Presidente se hizo eco de un mensaje del economista Agustín Etchebarne que alertó por la "campaña sucia" de la oposición.