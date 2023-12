Un libertario que capta la atención global

Sin duda, la asunción de un nuevo gobierno es un hecho trascendente en cualquier sociedad democrática, pero esta vez el caso Argentina adquiere ribetes muy singulares que llaman la atención en el mundo. Es que el presidente electo no solo es un técnico sin militancia, sino que en apenas dos años generó una movida que lo llevó a la Presidencia de la República .

La falta de estructura , de territorio , de “ historia ” política no parecieron hacer mella en las posibilidades de un “ liberal libertario ” que hoy es objeto de atención global. Por supuesto que los datos no terminan ahí, y mientras en el Senado se daba la aprobación a la fórmula electa, Milei-Villarruel, una rápida movida hacía cambiar aparentemente la dirección de los acuerdos, dejando desacomodado a un macrismo que parecía en ascenso .

El puntapié inicial, sin embargo, lo habría dado la propia titular del Senado, Cristina Fernández, cuando consideró que las autoridades del Congreso correspondían a la fuerza ganadora, o sea, a La Libertad Avanza. Y parece que Milei tomó debida cuenta de eso. De hecho, días antes el ahora hombre fuerte, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos , había asegurado que el aporte del macrismo para las elecciones había sido muy importante , pero “eso no quiere decir que hayan comprado acciones del partido (LLA)”.

Semejante independencia, que para algunos fue una “ganada de manos”, no le gustó al expresidente que, de todos modos, puede tener en la presidencia de lo que queda del PRO, una salida más o menos elegante. Como si esto no fuera poco, tuvo que recluirse en la decisión oficial de postergar las elecciones en Boca (que debían haber sido ayer), porque, lo que le permitirían ganar tiempo ya que, según algunos en el club , “los números no le estaban siendo muy favorables, en su intento de desplazar a Juan Ramón Riquelme, con quien está enfrentado desde hace años.