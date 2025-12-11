Carlos Alberto Presti jurará este viernes en Defensa y reorganiza la cúpula militar del Gobierno

El teniente general asumirá su cargo y emprenderá una amplia reestructuración del área, con fuerte presencia castrense y cambios inminentes en las jefaturas del Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas.

El teniente general Carlos Alberto Presti jurará este viernes al mediodía en la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei , asumiendo formalmente el Ministerio de Defensa y comprometiéndose a ejercer el cargo con “lealtad, honor, patriotismo y respeto a la Constitución y las leyes”.

A partir de este acto, comenzará a tomar forma el nuevo gabinete del flamante ministro, integrado por entre cinco y seis altos mandos militares y dos civiles , en una estructura que marca un giro histórico: será la primera vez desde la dictadura que un militar conduce Defensa desde el inicio de una gestión.

Aunque Presti ya cuenta con firma desde el jueves 11 , será este viernes cuando empiece a instrumentar los cambios anunciados en las jefaturas del Estado Mayor Conjunto y en las cúpulas del Ejército , la Armada y la Fuerza Aérea .

La asunción también destraba el movimiento más demorado del Gobierno, debido a que Milei permitió que el ex ministro Luis Petri permaneciera en el cargo hasta concretar la llegada de los F-16 y asegurar su pase a Diputados. Ahora, la conducción del área quedará en manos de Presti , considerado un militar cercano a Karina Milei , quien afrontará desafíos urgentes y sensibles.

Entre los puntos críticos figuran la resolución de los bajos salarios de los uniformados, la promesa de aumentos , y el saneamiento de la obra social de las fuerzas armadas y de seguridad , cuya situación económica es descripta como “calamitosa”.

El sistema arrastra una deuda millonaria y mantiene aproximadamente 600.000 afiliados en condiciones de atención deficientes, con múltiples servicios mal atendidos o directamente desatendidos, lo que coloca al nuevo ministro ante una agenda inmediata y de alta conflictividad.

Cabe recordar que Presti decidió no dejar su cargo militar para ejercer su nueva función. La legislación castrense prevé la Disponibilidad (art.38 inc. 2°) para el personal militar superior que es designado por el Poder Ejecutivo a funciones no vinculadas a las fuerzas armadas por más de dos meses, hasta un máximo de seis y puede reintegrarse al servicio activo.

En esencia deja de cumplir las funciones de "actividad" pero mantiene su grado y estado militar, inclusive el tiempo mientras dura su función civil pública se computa a los fines del retiro (jubilación).

Quién es Carlos Alberto Presti

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.