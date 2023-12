Un referente del PRO habló sobre el rol del partido en el gobierno de Milei: "Vamos a ser oficialismo"

El ex diputado nacional Eduardo Amadeo afirmó este domingo que, al menos el ala dura del PRO , será "oficialismo" en el nuevo gobierno que comandará el presidente electo, Javier Milei , desde el próximo 10 de diciembre.

Eduardo Amadeo: "Vamos a bancar a Milei"

En esa línea, el dirigente del partido amarillo afirmó: "Vamos a bancar a Milei. La Argentina necesita que lo banquemos porque está destruida. Vamos a ser oficialismo".

Con respecto a la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Amadeo reflexionó: "La llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad es un enorme aporte a la vida de los argentinos. Demostró que sabe hacerlo. La banco, la acompaño y la aplaudo".

Eduardo Amadeo.jpg

El PRO vive momentos de tensión luego de que Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri dieran el apoyo público a Milei de cara al balotaje presidencial del pasado 19 de noviembre.

La interna en el partido fundado por Macri no solo complicó la convivencia interna, sino que también hizo estallar la cúpula de Juntos por el Cambio, que hoy solo se sostiene por la red de gobernadores radicales y del PRO.

De hecho, durante la semana pasada hubo una reunión más que picante en los pases de facturas fueron de todos los tamaños. Allí no solo dieron el presente los mandatarios provinciales; asistieron figuras del ala dura del PRO, que jugaron para Milei en la elección definitiva.

Quién conducirá al PRO tras la salida de Bullrich

El diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini postuló este sábado al expresidente Mauricio Macri para liderar el PRO a partir del año próximo, luego de que la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que no será candidata.

"Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", dijo Angelini, actual vicepresidente del PRO, en declaraciones radiales.

En esa línea, cuando se lo consultó respecto de si Bullrich le dará su respaldo a Macri para liderar el partido, Angelini remarcó: "Así como Mauricio (Macri) la apoyó a ella siempre, ayer lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia (Bullrich), ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien".