Unión por la Patria: aislado en el Congreso, consolida estrategia de oposición al Gobierno

La bancada de Unión por la Patria durante la sesión del 24 de abril, donde los otros bloques no dieron quórum.

Este martes, la iniciativa del peronismo fue congelada en Diputados una vez más. El bloque mayoritario -en ambas cámaras- no pudo avanzar con sus proyectos de la Ley de Financiamiento de Universidades y de recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El motivo por el momento es esencialmente simbólico: los bloques de la oposición considerada dialoguista no quieren mostrarse votando igual que ellos, incluso en propuestas en las que coinciden. Si Unión por la Patria (UP) desea acompañar un proyecto ganador, su principal posibilidad es sumándose a leyes de otros espacios.