Universidades: la AGN aseguró que las auditorías deben ser aprobadas por el Congreso

Juan Manuel Olmos.jpg Juan Manuel Olmos, titular de la AGN.

Universidades: las auditorías deben ser ordenadas por el Congreso

"Los planes de auditoría los aprueba la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación integrada por diputados y senadores, y ahí se determina", expresó el titular de la AGN en declaraciones con Radio Mitre.

Y agregó: "En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla.

En línea con la Ley de Educación, Olmos señaló que "la UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditoría internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando".

La lectura del Gobierno sobre la marcha federal universitaria: "Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas"

Resuenan los ecos de la masiva marcha federal universitaria, ante la atenta mirada desde la Casa Rosada. El Gobierno ya hizo una evaluación de lo ocurrido este martes en las calles de todo el país con la manifestación de docentes, alumnos y trabajadores que reclamaron por el ajuste en educación pública. "Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas" dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de hoy. Mientras tanto, el oficialismo prepara el debate de la nueva ley bases.

Con esas palabras, el Gobierno reiteró su postura de "no ataque" a la educación pública, al mismo tiempo que apuntó contra "el uso de la política" del motivo "genuino" que movilizó la manifestación en todo el país.