Movimientos sociales lanzaron en Ferro la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

"Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no puede. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular", señaló el jefe de Estado en un registro que se proyectó durante la convocatoria.

Gracias @alferdez las palabras en un día histórico para los trabajadorxs de la economía popular en el lanzamiento de UTEP.mp4 El mensaje de Alberto Fernández en el lanzamiento de la UTEP. Twitter

Las palabras de Fernández fueron saludadas por la concurrencia, compuesta por militantes y adherentes a las organizaciones sociales de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.

Los voceros indicaron que uno de los objetivos que perseguirá este sindicato será "construir representatividad para plantear demandas y soluciones enmarcadas en su programa de Tierra, Techo y Trabajo".

El titular de la UTEP será Esteban "El Gringo", de Movimiento Evita.jpg El titular de la UTEP será Esteban "El Gringo", de Movimiento Evita. Prensa CTEP

La UTEP estará a cargo de Esteban “el Gringo” Castro, dirigente del Movimiento Evita. El resto de los cargos se definirán en los primeros días de enero de 2020, en base al criterio de paridad de género.

El diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, fue uno de los principales oradores del acto, y en su discurso trazó el recorrido de "cuatro años" que hicieron las organizaciones hasta sellar una unidad que posibilitó el surgimiento de la UTEP.

Una multitud copó Ferro para el lanzamiento.jpg Una multitud copó Ferro para el lanzamiento. Prensa CTEP

El dirigente aseguró que su banca estará "al servicio" de los trabajadores de la economía popular y adelantó que serán solidarios con "las luchas" de los otros gremios.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estuvo presente en el acto, al igual Emilio Pérsico, subsecretario de Promoción de para la Economía Social e histórico referente del Movimiento Evita que integra la CTEP.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el diputado Leonardo Grosso estuvieron presentes.jpg El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el diputado Leonardo Grosso estuvieron presentes. Prensa CTEP

También estuvieron en Ferro el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, en representación de la CGT, y Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, que lo hizo a título de la CTA.