Discapacidad: el oficialismo recalculó, tomó la agenda opositora y se alzó con el dictamen de mayoría

“Es el plan recalculando”, señalaron desde la oposición al escuchar la “propuesta superadora” que defendió el oficialismo durante un plenario de comisiones. Los bloques de la oposición ratificaron la prórroga a la emergencia y cuestionaron que no se haya convocado a las asociaciones del sector. El futuro de la ley se definirá en el recinto.

La Libertad Avanza se anotó un triunfo en Diputados . Con el acompañamiento de los aliados, se alzó con el dictamen de mayoría en el debate por la emergencia en Discapacidad . La oposición –que impulsó el debate– ratificó su propuesta original. “Nuestro compromiso es hacer todo lo que sirva para defender los derechos de las personas con discapacidad, y nos pidieron ratificar la prórroga de la emergencia”, fundamentaron. El futuro de la ley se definirá en el recinto.

Los libertarios lograron correr el eje de la discusión en torno a discapacidad . La semana pasada, la presentación del Presupuesto 2027 volvió a desatar una interna en el oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza . Fue cuando se conoció que, en su capítulo 6, se buscaba desmantelar el esquema que instauró la ley de Emergencia en discapacidad sancionada el año pasado. La irrupción de la “ley de leyes” generó un fuerte revuelo por ir a contramano del texto en el que estaban trabajando los diputados de La Libertad Avanza que, precisamente, buscaba mantener en pie el grueso del texto, pero con algunas modificaciones para que se convierta en una política de Estado sostenida en el tiempo.

De alguna manera, tras la seguidilla de derrotas que sufrió el gobierno de Javier Milei el año pasado por este tema, la estrategia parlamentaria fue bien distinta. Optaron por apropiarse de la agenda de la oposición . Básicamente, tomaron los beneficios plasmados en la ley de Emergencia y, suprimieron el tramo de emergencia. En lugar de eso, proponen que el área de Discapacidad tenga una partida garantizada en el presupuesto de cada año, para garantizar su cumplimiento y que este no quede a discrecionalidad del Ejecutivo. De allí que hablan de una “propuesta superadora” a la de la oposición.

“No venimos a demonizar lo que es la emergencia, sino qué pasa el día después de la emergencia”, planteó la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado. Fue la cordobesa quien se encargó de redactar el dictamen oficialista, y de las negociaciones con los bloques aliados. Entre ellos, el PRO y la UCR, además del MID, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Argentina Federal.

“Sostenemos el beneficio de la pensión por discapacidad y la consideramos compatible con un trabajo”, se encargó de aclarar la cordobesa, al tiempo que aseguró que el texto ratifica la universalidad y homogeneidad del nomenclador, que el Presupuesto 2027 busca echar por tierra. Asimismo, la bullrichista indicó que este se actualizará mensualmente, por IPC. Y, remató: “Establecemos que el sistema sea sustentable". ¿De qué manera se garantiza esa sustentabilidad? Garantizando que el área tenga una partida asignada en el Presupuesto.

Más adelante, Rodríguez Machado indicó que el texto mantiene las auditorías en torno a la entrega de pensiones por discapacidad. “Hemos visto que durante muchísimos años, estos beneficios se politizaron o tuvieron controles muy laxos”, dijo la cordobesa, chicaneando al kirchnerismo. En este sentido, la diputada añadió: “Esto hizo que haya menos presupuesto y posibilidades de tener pensiones dignas” y remató: “Esto perjudicó al mismo colectivo que dicen defender”.

El plan "recalculando"

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino explicó que su bancada ratificaría la emergencia en Discapacidad por ser “un pedido que hicieron las organizaciones de y para personas con discapacidad". “Nos pidieron avanzar con la prórroga, por eso, ratificamos ese proyecto”, dijo el diputado que, además, es el autor de la prórroga.

“Nosotros respetamos siempre el criterio de las organizaciones”, continuó el bonaerense, para luego aclarar que su bancada “no confía” en este “desgobierno por múltiples motivos”. Y lo graficó con el nombramiento de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad, quien habría sido propuesto por Luis Caputo, el ministro de Economía, “el mismo que quiso desmantelar la Emergencia”.

Más adelante, Marino planteó que, para que “haya confianza”, se deberían retirar los artículos del Presupuesto 2027 y nombrar a un funcionario que tenga acuerdo de la oposición y de las asociaciones. Vale aclarar que el compromiso de La Libertad Avanza con los aliados fue retirar los artículos de la polémica del proyecto de la “ley de leyes”.

Martínez acusó a LLA de llevar adelante el plan "recalculando".

“Este es el plan recalculando”, chicaneó el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez. Más adelante, el rosarino dijo: “Bienvenido el contorsionismo. Van a tener que hacer, de acá al momento que se apruebe, un ejercicio de convencimiento al colectivo de discapacidad, para que sientan que esto es un beneficio”. “Hay que ver si es una mejora o una nueva estafa”, remató el diputado.

“Si quieren tomarnos el pelo a nosotros, háganlo. Pero no lo hagan con las personas con discapacidad”, les pidió el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro a los libertarios. Luego de tildar a la jugada libertaria de un “recule en chancletas y vuelta carnero en el aire”, el lilito hizo alusión al contexto en el que el oficialismo empuja la “propuesta superadora”.

Entre otros puntos, recordó que en las últimas horas fueron procesados 15 funcionarios de la ex Andis por hechos de corrupción. Así como también, vinculó el giro de 180° con la visita del Papa al cottolengo Don Orione, en noviembre de este año. Así como también, Ferraro recordó que “durante un año (los libertarios) incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”.

El futuro de Discapacidad se define en el recinto

Si bien el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría tras el debate que se celebró en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, el futuro de la ley se conocerá en el recinto de la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, porque algunos de los diputados que acompañaron el texto oficialista le desconfían al Gobierno las verdaderas intenciones. Y a esto hay que sumarle que el oficialismo y sus aliados está sobrerrepresentado en las comisiones.

La convocatoria a una sesión para avanzar con este tema todavía no se hizo: los bloques opositores esperarán a avanzar con otro de los temas que empujaron en comisión –morosidad familiar– para llevar ambos temas al recinto.