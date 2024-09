Veto a universidades: el silencio de Mauricio Macri que perturba a Javier Milei y al PRO

A la espera del regreso de Milei a la Argentina, previsto para este miércoles a las 7, retumba en Casa Rosada el ensordecedor silencio de Mauricio Macri sobre el eventual veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. "Por ahora el veto total sigue confirmado", aseguraron esta mañana fuentes oficiales ante la consulta de Ámbito . Lo que falta ahora es una postura oficial del PRO como partido para definir si volverá a integrar, o no, el club del veto fulminó a la ley de movilidad jubilatoria.

La gran diferencia con el veto anterior -a la movilidad jubilatoria- es que esta vez no hay una definición de la máxima autoridad partidaria del PRO en relación a la ley que, de acuerdo al Presidente, atenta contra el equilibrio fiscal . El dato no es menor y, además de definir el destino del veto de Milei, podría marcar un cambio de postura de Macri en relación al gobierno.

Apenas sancionada en en el Senado la ley de movilidad jubilatoria, el expresidente salió como titular del PRO a anticipar de manera formal el apoyo al veto de Javier Milei . En ese comunicado, publicado en su cuenta de la red social X, Macri advertía que "comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1827082779726647435&partner=&hide_thread=false A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

Sin embargo, tras la sanción de la ley de financiamiento a las universidades, incluso cuando Milei había anticipado un nuevo veto para los "degenerados fiscales", Macri no emitió ningún comunicado. Ese silencio, que contrasta con la postura del ex presidente en relación al veto a los jubilados, no sólo incomoda a la Casa Rosada sino también al bloque de diputados del PRO que conduce Cristian Ritondo y que espera una señal partidaria para encolumnar a la tropa.

"Este veto no es igual al de los jubilados. Se viene un conflicto social sostenido en el tiempo y que afecta directamente al núcleo duro del electorado de Milei, los jóvenes", advierten desde el bloque del macrismo en relación al segundo veto que firmaría el Presidente a su regreso de Nuevo York. Se trata de otro sujeto social. La movilización de la comunidad universitaria es más amplia que el espectro de jubilados y con otro vigor además de englobar a la mayoría de los sectores de clase media. A eso se suma que casi el 50% de los varones menores de 25 años integran el núcleo duro del electorado de La Libertad Avanza.

Para empezar, y con el veto aún sin firmar, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que a partir de hoy y hasta el viernes se desarrollará una semana de visibilización de las demandas de las universidades públicas. Mientras que este jueves y viernes habrá paro nacional de 48 horas. El 2 de octubre se realizará una marcha federal universitaria y una huelga general.

La urgencia de Javier Milei

Para replicar el éxito del club del veto contra los jubilados en Diputados, a Milei le urge el apoyo de los 39 diputados del PRO. Para blindar cualquier veto en Diputados, el oficialismo y sus aliados necesitan llegar a un tercio de los legisladores presentes. Por eso el Presidente organizó un asado en honor a los "87 héroes" de La Libertad Avanza, PRO y MID de Oscar Zago que apoyar su veto en la Cámara Baja.

Milei se aproxima todo lo que puede a Ritondo en su afán por absorber al macrismo sin Macri. En su última visita a Diputados para la presentación del Presupuesto 2025, le regaló un manuscrito de su discurso. Esta tarde a las 17:00, el jefe del bloque del PRO volverá a Casa Rosada junto a Silvia Lospennato, Silvana Giuci, Diego Santilli, Patricia Vázquez y Sergio Capozzi. No adelantarán postura en relación al veto a las universidades. Primero quieren ver la firma estampada de Javier Milei. Para qué adelantar el costo político de una medida que debe tomar el Presidente. Sin embargo, reiterarán el reclamo por el decreto que limita la ley de acceso a la información pública luego de que Santiago Caputo desautorizara a Guillermo Francos quien le había prometido al bloque PRO revisar la medida.

El martes habrá reunión de bloque en Diputados. Ritondo y sus legisladores tampoco definirán allí su postura. Siguen a la espera de una definición de Macri que ordene la tropa, como le pidió Javier Milei de manera explícita al ex presidente luego de las incongruencia del PRO en el Congreso por la ley de movilidad jubilatoria y la rebelión de los senadores amarillos contra la orden de apoyar el veto presidencial.