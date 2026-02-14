Victoria Villarruel se mostró con Ricardo Quintela en La Rioja y sumó un gesto político en territorio peronista + Seguir en









La vicepresidenta participó de la Fiesta Nacional de la Chaya y compartió actividades institucionales con el gobernador riojano.

La vicepresidenta fue recibida por el gobernador riojano en el marco de su visita oficial a la provincia, donde participó de la Fiesta Nacional de la Chaya.

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó este sábado una visita oficial a La Rioja, donde participó de la Fiesta Nacional de la Chaya y compartió actividades con el gobernador Ricardo Quintela, una de las principales referencias del peronismo y opositor al actual gobierno nacional.

Las imágenes del encuentro mostraron a Villarruel junto a Quintela y a otros dirigentes provinciales, entre ellos la vicegobernadora Teresita Madera y legisladores nacionales del peronismo. El gesto no pasó desapercibido en un contexto de fuerte tensión política y con la relación entre la vicepresidenta y el Ejecutivo prácticamente rota.

Un gesto en territorio opositor La Rioja es, además, uno de los distritos que el peronismo logró retener tras el cambio de signo político a nivel nacional y también el territorio de origen del clan Menem, hoy con peso específico dentro del oficialismo libertario. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo “Lule” Menem mantienen un vínculo directo con Karina Milei, con quien Villarruel mantiene una relación de abierta confrontación.

Amparada en su rol institucional como presidenta del Senado, la vicepresidenta viene desplegando una agenda propia en distintas provincias, sin discriminar por alineamientos partidarios. En ese marco, también visitó la Catedral riojana y el Santuario de San Nicolás de Bari, donde se reunió con el obispo Dante Braida. La dimensión religiosa volvió a ocupar un lugar central en su recorrida, en línea con un discurso que suele combinar federalismo, nacionalismo y fe católica.

Ante medios locales, Villarruel destacó el carácter federal de la gira y afirmó que su objetivo es “recorrer todo el país” para reforzar el vínculo con las provincias. También expresó su expectativa por participar de los rituales tradicionales de la Chaya y valoró la importancia cultural del evento para la identidad riojana.

Durante la visita, adelantó además que mantendrá contacto con referentes de la Iglesia para abordar temas sociales como la ludopatía, la pobreza y la asistencia comunitaria. En su agenda también figuran recorridas por emprendimientos productivos ligados a la vid y al olivo, y una visita al Parque Nacional Talampaya. La gira se produce en un escenario de distanciamiento cada vez más evidente entre Villarruel y el núcleo duro del Gobierno. En la Casa Rosada ya descartan cualquier posibilidad de que vuelva a integrar una fórmula presidencial con Javier Milei en 2027, mientras la vicepresidenta continúa construyendo un perfil propio, por fuera de la gestión cotidiana y con gestos que buscan ampliar su margen político.