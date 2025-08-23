Victoria Villarruel cruzó a Mayra Mendoza en las redes sociales: "Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto"







La vicepresidenta mantuvo un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes. Las acusaciones se dieron en el marco del escándalo por los audios sobre las presuntas coimas en ANDIS.

Victoria Villarruel mantuvo un tenso cruce en redes sociales, en medio de las acusaciones por los audios de Spagnuolo.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantuvo un fuerte cruce en las redes sociales con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio del escándalo que azota al Gobierno por los audios que hablan de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación", lanzó la funcionaria del Poder Ejecutivo ante las acusaciones de la candidata bonaerense de Fuerza Patria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Previamente, la intendenta había apuntado contra Villarruel - a quien calificó de "corrupta" - por sus vínculos con el ahora extitular de la agencia nacional.

La respuesta de Victoria Villarruel contra Mayra Mendoza El fuerte cruce se dio a través de la red social X. Todo comenzó cuando Mayra Mendoza publicó un tuit en el que puso el foco sobre la relación entre Villarruel y Spagnuolo. "Todo llega. La verdad siempre sale a la luz", apuntó.

El mensaje fue acompañado de una captura de pantalla en donde se ve una interacción entre el extitular de ANDIS y la vicepresidenta que data del año 2020. "Siempre es lindo que te despierten con un beso, salvo que estés preso", escribió por entonces Spagnuolo, en unos mensajes de tinte humorístico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1959262480254800105&partner=&hide_thread=false Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 23, 2025 "Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk", sentenció la candidata de Fuerza Patria.

En horas convulsas para el Gobierno, la respuesta de la vicepresidenta fue contundente. "Dejá de bolsillear a la gente" replicó y luego exigió que se la trate "con respeto" por su investidura. Causa por presuntas coimas en ANDIS: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo En el marco de la investigación - luego de darse a conocer los audios de Spagnuolo - el juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de salida del país para el exdirector de ANDIS y para los directivos del laboratorio Suizo Argentina. La Justicia busca dilucidar las acusaciones por presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos, causa en la que aparecen mencionados Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y Eduardo "Lule" Menem. SPAGNUOLO ANDIS.jpg La Justicia prohibió la salida del país de Spagnuolo. Presidencia Además de Spagnuolo, la restricción alcanza a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, responsables de la firma farmacéutica señalada en el expediente. En paralelo, los allanamientos realizados en la causa derivaron en el secuestro de órdenes de pago por sumas millonarias a la droguería, los teléfonos móviles de los investigados y u$s266.000 hallados en un vehículo perteneciente a Emmanuel Kovalivker.