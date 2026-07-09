Javier Milei, ante un nuevo Tedeum de riesgo en plena tensión con la Iglesia

El Presidente se someterá este jueves a una nueva homilía de Jorge García Cuerva en la Catedral. Las esquirlas del 25 de mayo en La Libertad Avanza.

Javier Milei volverá a someterse este jueves al sermón del arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva , en el tradicional Tedeum patrio que se oficiara en la Catedral Metropolitana. Tras la critica homilía del 25 de mayo, y en medio de una tensa relación con el Episcopado , el Presidente y su gabinete asistirán a la ceremonia religiosa mientras se define la posible llegada del Papa León XIV a la Argentina.

El vínculo entre el oficialismo y el Episcopado viene torcido desde antes de que Milei asumiera la presidencia . Durante la campaña en 2023, Alberto Benegas Lynch padre reclamó en un acto libertario que el país rompa relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eran tiempos en los que Milei se refería al entonces Papa Francisco como "el representante del maligno en la Tierra".

Sin embargo, ya en el poder, el jefe de Estado se negó a recibir a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para el tradicional saludo navideño de fin de año. Tanto Marcelo Colombo, titular de la CEA, como Garcia Cuerva, fueron críticos en reiteradas oportunidades del discurso violento y la narrativa individualista del jefe de Estado, conceptos que repitieron con distintas parábolas en diferentes homilias.

En la última aparición de García Cuerva ante Milei, en el Tedeum del 25 de mayo, el arzobispo volvió a puntualizar explícitamente sobre el peligro de “desmembramiento social” y ante la presencia del Presidente y su gabinete advirtió: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”. En el mimo mensaje remarcó que “el ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, a la vez que se quejó del "terrorismo en la redes" a cargo de la dirigencia política.

Milei puso la otra mejilla y evitó responderle de manera pública en medio de las negociaciones de la Cancillería de Pablo Quirno con el Vaticano para que la gira del Papa León XIV por Perú y Uruguay, incluya una escala en la Argentina. Un evento, y una foto, que de cara a la campaña presidencial del 2027, en La Libertad Avanza esperan usufructuar en términos electorales.

Sin embargo, la homilia de Garcia Cuerva generó un fuerte mal estar en la Casa Rosada. Ese enojo se ventiló a través de Bertie Benegas Lynch hijo, amigo personal de Milie y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. “El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, fue la pecaminosa respuesta de Benegas Lynch al arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires . “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los dejan siempre en mal lugar”, agregó.

Furia libertaria contra la Iglesia

Además, Bertie retomó el concepto de su padre en campaña y hasta sugirió que el catolicismo deje de ser la religión oficial de la Argentina: “La unión religión y estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión. Catalogar una religión particular como la oficial de un país, no tiene sentido ni razón y ha servido para que creyentes de otras religiones financien la privilegiada”. A Benegas Lynch se sumó Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei. “Técnicamente no tiene el menor rigor académico la opinión de un obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano. A tal punto esto es así, que el militante García Cuerva se junta jocosamente no con católicos de estricta observancia sino con malvivientes que militan con él”, sostuvo.

Como para dejar en claro su pensamiento, y el de gran parte del gobierno, el exégeta de Milei agregó que “en rigor, este sujeto es parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia que el apóstata Bergoglio colocó en lugares de poder. Su falible y precaria opinión tiene un peso minúsculo y sólo nos sirve de guía a los argentinos de bien para ratificar que Milei está conduciendo el país hacia un rumbo correctísimo”.

La agenda de Javier Milei

En ese contexto, y con esos antecedentes inmediatos, Milei volverá a la Ciudad de Buenos Aires tras participar de la vigilia del 9 de julio esta noche en Tucumán para participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana. La ceremonia religiosa está prevista para las 10.30 e incluirá la tradicional caminata del Presidente junto a sus ministros, con el debut de Diego Santilli como jefe de gabinete, desde la Casa Rosada hasta el lugar donde Garcia Cuerva pronunciará su homilía.

Más alla de la eventuales criticas de la Iglesia católica, el gobierno nacional espera llegar al Tedeum con una foto de respaldo político previo en la vigilia en Tucumán donde se preve la presencia de al menosuna docena de gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

En el acto también habrá un nuevo cruce entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel ya que coincidirán en Tucumán luego de las repetitivas criticas que se propinan a cielo abierto cada vez que tiene la oportunidad y que quedaron nuevamente en evidencia durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario.