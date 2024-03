Victoria Villarruel se reunió con Cornejo en Mendoza y consideró que es "la provincia de la libertad"

"Cuenten conmigo para construir un mejor porvenir para nuestra amada Argentina y con el Gobierno nacional para construir un país más federal, más unido, más libre y con progreso. Honremos nuestra historia y tradiciones con el fruto de esta tierra, el vino, símbolo de convivencia y de historias compartidas", manifestó.

Cornejo expresó que ser invitado al Pacto de Mayo fue "música para sus oídos"

Por su parte, el mandatario mendocino se refirió a la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo, el 25 del mismo mes, y aseguró que recibir la invitación fue "música para sus oídos".

"La convocatoria del presidente Milei es música para nuestros oídos. La Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita sí o sí un pacto entre las provincias y la Nación, donde quede muy claro cuáles son las competencias de cada cual y no este desbarajuste ridículo, inútil, en el que hemos estado estas últimas dos o tres décadas. No tenemos que escapar a ninguna discusión de este pacto federal que propone el presidente Milei", consideró.

"No somos de su mismo signo político. No hemos transitado un camino en la actividad política juntos, pero la Argentina no puede perder cuatro años más de su vida económica y, por eso, hay que apoyar reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país", cerró Cornejo.