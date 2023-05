¿Vidal candidata de unidad en la Ciudad?: el guiño de Quirós y la interna del PRO

Según Quirós, “el mejor candidato puede que no seamos ni Jorge (Macri) ni yo” , aseguró este martes. El comentario tiene lugar en medios de los cruces de declaraciones entre los precandidatos a jefe de Gobierno porteño, donde la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se hace evidente por las diferencias, sumado a la intervención de Martín Lousteau desde la UCR.

Jorge Macri Fernán Quirós.webp

En ese sentido, para bajar el tono de las discusiones dentro del PRO por las candidaturas, el ministro de Salud destacó: “Primero tenemos que lograr un solo candidato o precandidato que llegue a las PASO”. Allí fue donde dio lugar a los comentarios de una eventual “figura de unidad” que puede ser Vidal o Acuña, dejando en claro su postura de privilegiar lo colectivo sobre lo individual en el PRO.

“Más que defender cada uno nuestra posición lo que tenemos que hacer es hablar con la sociedad y que ella decida quién debe ir”, planteó Quirós en diálogo con Radio con Vos este martes, avalando la realización de las PASO. “El camino es encontrar el mejor candidato para la Ciudad”, agregó.

Por eso, Quirós dejó en claro esa posibilidad de que no sean ni él ni Macri los candidatos del PRO, lo que le daría más fuerza a una eventual candidatura de consenso de Vidal: “El mejor candidato no tiene personalismo, puede que no sea ninguno de nosotros dos”, advirtió.

"No hay que tenerle tanto miedo a que la gente elija"

A las tensiones en Nación, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y provincia de Buenos Aires, entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, a Juntos por el Cambio se le suma otro cruce: el de Jorge Macri y Fernán Quirós en la ciudad de Buenos Aires. Ante las intenciones electorales de Ricardo López Murphy y Martín Lousteau en el distrito porteño, el actual ministro de Gobierno decidió polarizar con su par de Salud.

"Yo planteé en su momento una preinterna, no se aceptó, ahora ya está este sistema planteado y hay que salir a la cancha a competir, no hay que tenerle tanto miedo a que la gente elija", aseguró Jorge Macri y añadió: "Me parece que hay que competir y tener confianza en lo que uno tiene para proponer y en la capacidad de gente de elegir".

Entrevistado en radio Rivadavia, el ministro de Gobierno y ex intendente de Vicente López ratificó que va a "competir en la PASO. Me parece que el sistema actual de boleta única permite que la gente elija a quien desea que sea su jefe de gobierno. Tengo mucha confianza de poder consolidar ese vínculo con el porteño. Mucha gente de la ciudad conoce mi gestión en Vicente López".