Larreta marcó distancia de la figura de Macri: "Si soy electo, voy a manejar yo"

Para el precandidato del PRO, Macri “cree lo mismo que yo y lo ha dicho públicamente”, dado que “acá el que manda es el Presidente de la Nación electo por los argentinos, y si los argentinos me eligen a mí voy a mandar yo”, advirtió este domingo.

“Lo repito: voy a mandar yo porque fui electo por la gente, así como hoy en la Ciudad de Buenos Aires decido yo y todos los días tomo decisiones. Voy a tomar las decisiones yo si la gente me elige como Presidente de la Nación”, remarcó Larreta en la entrevista.

La interna en el PRO

En cuanto a las discusiones dentro del PRO, luego del cónclave del viernes pasado en San Isidro, donde se reunió con Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y otros líderes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta habló de las “diferencias dentro del espacio”.

Entre ellas, las que mantiene con Mauricio Macri, su “mentor” político. “Tenemos discusiones y diferencias. En los últimos días, tuvimos una discusión, hay temas en los que discrepamos. Hace diez días, se vio que discrepamos con el tema de cómo se elige el jefe de gobierno en la Ciudad. Pero discrepar en un tema no lo hace un defecto”, explicó el alcalde porteño.

Al ser consultado por las diferencias de criterio con Bullrich, con quien disputa la interna del PRO, Larreta bajó el tono de la discusión: “No estoy de acuerdo con las críticas a miembros del propio equipo. Yo no me engancho, jamás lo hago. No lo voy a hacer. No estoy de acuerdo con criticar a ningún miembro de Juntos para el Cambio. Creo que eso no ayuda, nos debilita”, consideró.