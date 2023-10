Villarruel: "La Universidad de las Madres tiene la misma calidad educativa que la academia de Giselle Rímolo"

Villarruel adelantó que medidas de esta naturaleza “serán replicadas en otros sectores a la espera de que el Estado frene cualquier designación que pueda implicar torcer la política del próximo gobierno”. Asimismo, dijo que están pidiendo que “no se concedan licitaciones o se acuerden contratos que puedan implicar la falta de libertad para la gestión posterior”.

Escándalo

Como no podía ser de otra manera, el escándalo de Martín Insaurralde fue motivo de comentarios por parte de los empresarios asistentes a la reunión. En este sentido, Villarruel fue muy enfática, calificó el hecho de “vergonzoso”, acusó al kirchnerismo por no repudiarlo adecuadamente y vinculó el episodio a la corrupción ya que consideró que un intendente no puede tener semejante fortuna como la que exhibió el dirigente de Lomas de Zamora.

A su juicio, este escándalo es “parte de la retirada del kirchnerismo y su autodestrucción” y dijo que “hay que ayudar entre todos a que se termine finalmente la etapa más trágica de Argentina” provocando el aplauso del auditorio mayoritariamente compuesto por empresarios.

Villarruel insaurralde.mp4

Derechos Humanos

Villarruel es conocida por la defensa de los derechos de las Víctimas del Terrorismo y fue muy crítica de las organizaciones de derechos humanos.

"En la última sesión (de Diputados) se votó la creación de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo que tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo", planteó con sorna. También calificó de “personaje siniestro" a Estela de Carlotto, al tiempo que aseguró, que si llegan a ser gobierno revisarán “lo gastado por los gobiernos en materia de derechos humanos en subsidios, indemnizaciones y los juicios de lesa humanidad, que -sostuvo- "en la mayoría de los casos son repetidos".

Cuestionó el accionar de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo al indicar que "no han sido eficientes" y, puso como ejemplo que "luego de 40 años estamos debatiendo cuál es el número de los desaparecidos, definitivamente no ha sido eficiente la actividad de ninguna de estas dos entidades".

Villarruel como abogada, defiende a víctimas del terrorismo. Precisó que estudios minuciosos permitieron determinar la existencia de “17.380 víctimas de todo tipo de delito” y se lamentó que “ninguna de ellas había tenido justicia, verdad y reparación”, en una situación “profundamente violatoria de los derechos”.

La dirigente contradijo la propuesta de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, de cerrar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Consideró que un país como la Argentina necesita una central de inteligencia, pero advirtió que su accionar debe ser profesional y “no estar ideologizada ni dinamitada por La Cámpora”.

villarruel en el rotary.jpg

Precisamente, sobre Bullrich – a quien Milei acusó de poner bombas en jardines de infantes - dijo que “no la conozco personalmente como para opinar sobre ella”, pero aseveró que “efectivamente ella integro una organización armada, ella integró montoneros”.

No obstante, Villaroel sostuvo que, si bien entiende que personalizar es parte del juego de la política, a ella no le gusta este procedimiento. Recordó que ella fue motivo de ataques, como cuando se la consideró “ñoqui a mí que trabajo de los 18 años”, pero ante estos agravios “les pongo un manto de misericordia y seguimos adelante”.

El segundo aplauso de los asistentes fue cuando la candidata se refiero a las Islas Malvinas. Contó que “es una cuestión que me toca de cerca, soy hija de un ex combatiente y vamos a mantener los reclamos sobre las islas, son nuestras”.

Los empresarios, en líneas generales, rescataron su capacidad de oratoria, sus claros y firmes conceptos y su buena disposición. En tanto, otros lamentaron que se habló más del pasado que del futuro.

La mayoría de los asistentes creen que hoy, las chances de que Milei llegue a la presidencia, son bastantes altas. Quizás por esto, al final del evento se formó una cola de quienes buscaban darse a conocer y sacarse una selfi con Villaroel.