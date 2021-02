Gimena Martinazzo: "No podemos creer que Cáceres esté en la Cámara de Diputados estando procesado por violencia de género"

Martinazzo relató que "los hechos ocurrieron el 22 y 23 de noviembre, en su casa". "Nos juntamos para hablar de temas políticos, porque soy Vicepresidenta del PRO en San Juan. Había sido su pareja e intentaba tener buena relación. Había sufrido acoso antes, por lo que pedí que le pusieran un freno", develó la mujer.

"Se ‘calmó’ un poco cuando nos juntamos, pero lo primero que hizo fue agarrar mi teléfono, instalarme una aplicación para ver mis mensajes; también quería ver más cosas. Me arrebató el móvil, me tiró al piso y trató de asfixiarme mientras manipulaba mi teléfono. Tuve que hacer cómo si no pasara nada, para que me deje salir. Al otro día cuando mi hija me vio con las lesiones, me dijo que me acompañaba a hacer la denuncia", comentó la presunta víctima.

"Viví mucho acoso, violencia por mensajes. Coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social en San Juan durante la gestión Macri. Durante ese período recibí amenazas de él. No teníamos ninguna relación y venía a la puerta de mi casa a tirar piedras", concluyó Martinazzo.

Ayer, legisladoras de la Cámara de Diputados habían pedido la suspensión del diputado del PRO, procesado por violencia de género.

Luego de que tomara estado público su procesamiento por "lesiones leves agravadas por el vínculo" a su ex pareja Gimena Martinazzo, Cáceres pidió una licencia por dos meses para ponerse a disposición de la Justicia.

Finalmente el legislador macrista regresó a su banca el 12 de febrero al vencer dicho plazo, lo cual provocó la reacción de un grupo de quince diputadas del oficialismo que reclamaron sus suspensión, al tiempo que la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado en el que afirmó que es preciso "acompañar a quien alza su voz", en referencia a Martinazzo.