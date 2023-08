Votó Martín Lousteau en CABA: "Nosotros repudiamos toda violación a la veda electoral"

"Son 40 años de democracia, es importante ir a votar hoy" , manifestó el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, en su convocatoria a la ciudadanía para ir a las urnas. "El futuro llega, si no lo elegimos nosotros, llega el futuro que eligen otros, y lo mismo pasa con los gobiernos", expresó este domingo por la mañana.

Aclaró Martín Lousteau que no se comunicó con su rival de la interna de JxC Jorge Macri. "No hablé con Jorge Macri", dijo a la prensa. En relación a las denuncias por romper la veda, el senador radical afirmó que "nosotros repudiamos toda violación a la veda electoral y que la justicia investigue", remarcó. "En mi caso en particular, el miércoles mismo dejé de hacer campaña", sostuvo.