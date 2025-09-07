Votó Sebastián Pareja: "Calculo que votará el 60% de la ciudadanía"

Lo dijo en referencia al estimado de votantes de la jornada. El hombre de LLA es candidato a diputado nacional por esa fuerza.

"Calculo que andará cercano al 60% de la ciudadanía", dijo Pareja en referencia al estimado de votantes de la jornada.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) , y armador político, Sebastián Pareja ya emitió su voto en estas elecciones 2025 , en su caso en una escuela de Lomas de Zamora , y expresó: "Calculo que andará cercano al 60% de la ciudadanía", en referencia al estimado de votantes de la jornada.

"Como todo acto electoral, los que participamos estamos contentos; en lo particular muy orgullosos del trabajo hecho. Ojalá sea una jornada de paz, democrática. Aspiramos que la gente se acerque a votar", comenzó Pareja.

Al ser consultado sobre datos oficiales acerca del nivel de participación ciudadana en los sufragios, contestó que "no los tiene" y señaló el comienzo tardío de algunas mesas a partir de las 9.30 aproximadamente.

"Lo ideal es que vengan a votar todos", dijo Pareja.

Elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa

La jornada establece que las autoridades de mesa cobrarán por cumplir su función. El Decreto N° 1567/2025, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, establece que cada presidente y suplente de mesa cobrará $40.000 por cumplir funciones durante toda la jornada electoral.

Además, quienes hayan asistido y completado la capacitación oficial organizada por la Junta Electoral provincial obtendrán un plus adicional de $40.000. De este modo, quienes participen de ambas instancias percibirán un total de $80.000.