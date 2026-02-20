Créditos hipotecarios: uno de cada siete compradores accedió a un préstamo en 2025 Por Andrea Glikman + Seguir en









La participación de los créditos hipotecarios sobre el total de escrituras superó el 15%, duplicando el promedio de los últimos cinco años.

Los créditos hipotecarios reactivaron al mercado inmobiliario. Depositphotos

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de reconfiguración marcada por el regreso del crédito hipotecario. Según el último informe “Situación inmobiliaria y construcción 2026” del BBVA, el financiamiento volvió a posicionarse como uno de los principales motores de la actividad. Sin embargo, también resalta que los altos costos de la construcción limitan los márgenes y la viabilidad de nuevos proyectos.

Uno de cada siete compradores accedió a un crédito hipotecario El dato más relevante del informe es el fuerte repunte del crédito hipotecario. En 2025, la participación de hipotecas sobre el total de escrituras superó el 15%, duplicando el promedio de los últimos cinco años y alcanzando el nivel más alto desde 2018. Este crecimiento marca un quiebre respecto al período 2019–2023, cuando el financiamiento había desaparecido prácticamente del mercado. “El ratio de hipotecas y escrituras es un indicador de profundidad del crédito. En 2025, superó el 15%, lo que implica que, aproximadamente, uno de cada siete compradores accedió a una hipoteca para concretar la operación. Es un nivel que no se veía desde los años de mayor dinamismo del mercado, como 2017–2018”, explicó Mario Iparaguirre, economista senior de BBVA Research Argentina y autor del informe.

El regreso del crédito amplía considerablemente la base de compradores. En este contexto, desde BBVA señalan que, si se sostiene la estabilidad macroeconómica, el ratio podría seguir acercándose a los niveles del auge inmobiliario de 2017–2018.

A este escenario se suma una mejora en los ingresos. Durante 2025, los salarios en pesos crecieron por encima del costo de construcción y del valor del metro cuadrado, lo que fortaleció la relación entre ingresos y acceso a la vivienda. Este cambio resulta clave: permite que el retorno del crédito no sea solo una oferta financiera, sino que efectivamente se traduzca en mayor demanda.

El costo de la construcción dificulta la oferta Sin embargo, del lado de la oferta el panorama es más desafiante. El informe advierte que el costo de construcción volvió a crecer por encima del valor del metro cuadrado, lo que redujo los márgenes de los desarrolladores. “Cuando el costo de construir se aproxima o supera al valor de venta, los márgenes se comprimen y el riesgo de ejecución del proyecto naturalmente aumenta. Este descalce puede llevar a replanteos en la rentabilidad esperada, a rediseño de productos o tipologías, y en algunos casos, la postergación de lanzamientos”, señaló Iparaguirre. “Desde la óptica financiera, esto encarece o limita el fondeo para nuevos desarrollos, ya que las entidades financieras valoran la viabilidad económica y comercial del proyecto”, agregó.

Tras la fuerte caída de 2024, el sector no logra acompañar el rebote de la economía. Entre fines de 2023 y el tercer trimestre de 2025, el PBI creció cerca de 2%, pero la construcción acumuló una contracción del 11%, convirtiéndose en la actividad más golpeada del período. Así, el mercado inmobiliario entra en 2026 con una dinámica dual. Por un lado, la reaparición del crédito hipotecario y la mejora del poder adquisitivo impulsan la demanda y dinamizan las operaciones. Por el otro, el aumento de los costos y la debilidad de la construcción plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta de la oferta. El principal desafío será sostener el atractivo de los proyectos sin trasladar completamente el aumento de costos al comprador, en un mercado donde los márgenes ya no son tan holgados como en años anteriores.