Wado de Pedro protagonizó un mano a mano con su "alter ego" Esteban Lamothe







El ministro de Interior se mostró en un gracioso video junto al actor. Hablaron sobre política, reflexionaron sobre los episodios de discriminación y contaron anécdotas vinculadas a su parecido físico.

Wado de Pedro junto a Esteban Lamothe.

A menos de dos semanas del cierre de listas de cara a las próximas elecciones presidenciales, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se mostró en un gracioso video junto a su "alter ego" Esteban Lamothe.

Wado de Pedro y Esteban Lamothe | “¿Te puedo hacer una pregunta?” De Pedro y Lamothe dialogaron sobre experiencias de la vida cotidiana a propósito del parecido que hay entre ambos. Allí, ambos contaron anécdotas en las que los confundieron a uno con el otro.

"Me pasa que me confunden con vos pero me dicen en joda “che Wado”", reconoció el actor, aunque señaló que "depende la cara a veces veo que algunos me confunde en serio”.

Sin embargo, el ministro dejó entrever que no es tan recurrente pero recordó cuando lo confundieron con un personaje de ficción que protagonizó Lamothe. “Había mucha gente afín sacándose fotos. Cuando pasamos por Libertador y Santa Fe, veía un tipo de 60 años mirando. Me saco una foto más y el tipo viene y me pide “puede ser una foto”, pero medio distante, tímido. Raro, porque si es compañero…Otros se dieron cuenta y le preguntan “sabes quién es” y el tipo dijo “sí, el cura” y se fue chocho. Cuando se dé cuenta se come un fiasco", dijo de Pedro.

Además de hablar sobre su parecido, se refirieron al efecto que tiene el poder sobre los políticos e hicieron un paralelismo con los personajes de una ficción. En ese sentido, el ministro consideró que hay que saber "administrar el poder" y apuntó que “el problema es cuando el personaje se come a la persona". “Administrar el poder confunde, marea. Sobre todo en nuestro espacio hay que saber que sos un Nosotros. No es uno”, añadió de Pedro y explicó que "tenes que estar siempre ubicado en quién sos”. Por otro lado, también hablaron sobre el bulling, luego de que el ministro fuese víctima de un acto de discriminación por parte del periodista Gabriel Levinas. Lamothe resaltó la importancia de saber canalizar el dolor de forma positiva y De Pedro contó qué hizo luego de aquel episodio: “Cuando un periodista dijo “Wado no puede ser presidente” llamé a un cantante y le dije “me prestas tu fonoaudióloga” y la semana pasada me junté con la fonoaudióloga. Me sirvió, pero igual duele”. De Pedro es uno de los nombres más apuntados por el oficialismo para encabezar una fórmula presidencial en las PASO del 13 de agosto. Si bien por el momento no hay nada confirmado, podría sumarse a Daniel Scioli, Agustín Rossi y Juan Grabois como los principales candidatos del Frente de Todos para las primarias. Wado de Pedro y Esteban Lamothe