La misteriosa ciudad de u$s60.000 millones que construyen en el desierto para evitar un colapso

Un importante país decidió mudar su capital para evitar una catástrofe, por lo que realizará un enorme gasto que ya generó una fuerte polémica.

La concentración de millones de habitantes en un mismo lugar puede generar un colapso si la ciudad no está preparada. Ante este panorama, un país tomó una decisión que costará una enorme cantidad de dinero y espera poner fin a un drama que amenaza la paz de la nación.

Si bien la idea tuvo apoyo al principio y tiene un objetivo que parece noble a simple vista, también generó varios cuestionamientos. Las dudas van desde los costos hasta quiénes podrían acceder a ella , además de cómo impactará en las poblaciones vecinas a nivel económico y migratorio.

Con más de 22 millones de habitantes en su área metropolitana, El Cairo enfrenta desde hace años problemas de congestión, contaminación y una presión creciente sobre los servicios públicos. Las autoridades egipcias consideran que la expansión de la capital histórica ya no alcanza para absorber el crecimiento demográfico, por lo que impulsaron la creación de un nuevo centro urbano en pleno desierto.

La ciudad ya cuenta con bastantes estructuras que funcionan y están abiertas al público.

La iniciativa forma parte de la estrategia Egypt Vision 2030 y contempla el traslado de buena parte de la estructura estatal a un complejo ubicado a unos 45 kilómetros al este de la ciudad . Allí funcionarán ministerios, organismos gubernamentales, el Parlamento, el Palacio Presidencial y distintas representaciones diplomáticas que hoy se encuentran distribuidas en la capital.

Uno de los aspectos centrales de la planificación es la incorporación de herramientas digitales para administrar el funcionamiento urbano . El sistema prevé monitoreo inteligente del tránsito, gestión centralizada de servicios públicos y una red de miles de cámaras capaces de detectar incidentes en tiempo real para agilizar la respuesta de las autoridades.

El plan maestro también incluye construcciones destinadas a convertir al nuevo distrito en una referencia arquitectónica de la región. Entre ellas sobresalen la Iconic Tower, que con 393 metros se convirtió en el edificio más alto de África, y The Green River, un corredor verde de 35 kilómetros proyectado para atravesar gran parte del desarrollo.

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Cuál es el objetivo de este megaproyecto

La mudanza de las principales dependencias estatales busca reducir la presión sobre El Cairo y reorganizar el funcionamiento administrativo del país. La concentración de organismos en un mismo espacio fue pensada para simplificar procesos burocráticos y avanzar hacia una gestión pública más digitalizada.

Además de cumplir una función política, el emprendimiento pretende transformarse en un polo económico capaz de atraer inversiones extranjeras. El objetivo oficial es posicionar a Egipto como un actor más competitivo en Medio Oriente y el norte de África, tomando como referencia algunos de los principales centros financieros desarrollados en los países del Golfo.

Las dimensiones previstas reflejan esa apuesta. El programa completo contempla entre 700 y 950 kilómetros cuadrados de superficie distribuidos en varias etapas, con sectores residenciales, comerciales y empresariales diseñados para albergar hasta 8 millones de habitantes cuando todas las fases estén terminadas.

Parte de esa infraestructura ya comenzó a operar. Más de una decena de ministerios iniciaron el traslado de sus actividades, mientras que el tren ligero que conecta la zona con el Gran Cairo y el aeropuerto construido para acompañar el crecimiento del área ya se encuentran en funcionamiento.

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Solo para unos pocos: las críticas hacia la ciudad

El costo de la obra es uno de los principales puntos de discusión. Distintos especialistas cuestionan que una inversión estimada entre u$s58.000 millones y u$s60.000 millones avance en un contexto marcado por inflación elevada, una fuerte devaluación de la moneda local y un incremento sostenido de la deuda externa del país.

También existen dudas sobre quiénes podrán acceder a las viviendas construidas en el nuevo núcleo urbano. Analistas del sector sostienen que los precios del mercado inmobiliario resultan demasiado elevados para buena parte de la población, lo que alimenta la percepción de que el desarrollo está orientado principalmente a sectores de altos ingresos e inversores.

Las observaciones alcanzan además al modelo de gestión. Administrative Capital for Urban Development (ACUD), la empresa responsable de la construcción y administración del complejo se encuentra bajo control mayoritario de organismos estatales y vinculados a las Fuerzas Armadas. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de determinados contratos y movimientos financieros.

Otra de las objeciones apunta al impacto que puede tener sobre la capital histórica. Algunos urbanistas consideran que los recursos destinados a levantar esta nueva sede administrativa podrían haberse utilizado para mejorar el transporte, la vivienda y los servicios básicos en los barrios más poblados de El Cairo.

La ubicación elegida para concentrar el poder político también genera debate. Al encontrarse lejos de los principales centros urbanos y contar con amplios sistemas de vigilancia, accesos controlados e infraestructura diseñada para reforzar la seguridad, algunos críticos interpretan que el esquema busca mantener a las instituciones gubernamentales más aisladas de eventuales protestas masivas.