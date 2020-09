Justicia suspende contrato de YPF con naviera y la petrolera anticipa que apelará el fallo

El juez federal Sebastián Ramos dictó una medida cautelar en favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF, y ordenó que se suspenda temporalmente la contratación de la empresa Compañía Naviera Horamar, a la que en septiembre del año pasado se le adjudicó un contrato de u$s67 millones por parte de YPF, hasta que no se determine si directivos de la petrolera no incurrieron en prácticas ilegales e irregulares al momento de cerrar esa licitación. Fuentes de la empresa anticiparon a Ámbito que no comparten los fundamentos del fallo y que apelará la decisión.