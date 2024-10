Prepagas: el gobierno de Javier Milei explicó qué va a pasar con la cobertura y el reintegro de medicamentos

El t itular de la Superintendente de Servicios de Salud Gabriel Oriolo brindó aclaraciones sobre los cambios en la cobertura para los afiliados de las prepagas , que oficializó el Gobierno este lunes mediante la Resolución 3934/2024. La medida autoriza únicamente a médicos en cartilla a prescribir medicamentos y tratamientos. "No vamos a poner el foco sobre el medicamento habitual. Vamos a poner el foco sobre medicamentos de alto precio", aseguró el funcionario.

Oriolo aseguró este martes en declaraciones radiales que la medida no aplicará para " planes abiertos " de las obras sociales . "El espíritu de la normativa tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema y para que realmente los recursos lleguen a los que necesiten y no que se dispersen en el camino como estaba ocurriendo ", sentenció.

En declaraciones radiales, el superintendente de servicios de salud aseguró que la nueva resolución del gobierno no aplicará a planes abiertos, pero si a planes cerrados. "Esta normativa no aplica para planes abiertos . Si aplica para aquellos planes cerrados donde el beneficiario tiene una cartilla , un listado de prestadores, a donde tiene que acceder a esa prescripción a través de estos prestadores ."

Gabriel Oriolo.jpg El superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, explicó como funcionará la nueva resolución. @gabriel_oriolo / X

Sobre los motivos para llevar adelante este cambio, Oriolo detalló que desde el Gobierno detectaron un "elevado numero de recetas prescriptas por médicos no especialistas. Es decir, no consideran la historia clínica del paciente, no conocen al paciente y prescriben medicamentos de muy alto precio".